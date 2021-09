Schönbrunn triumphiert bei FCJ Ottakring!

Details Montag, 20. September 2021 11:09

Erfolgreich brachte Sportunion Schönbrunn den Auswärtstermin bei FCJ Alt Ottakring über die Bühne und gewann das Match mit 4:2. Es war das Duell der beiden Aufsteiger und brachte jede Menge Action mit sich. Dabei gingen die Hausherren in Halbzeit eins sogar in Führung. Nach dem Seitenwechsel zündeten die Mannen von Schönbrunn jedoch den Turbo und drehten innerhalb kürzester Zeit das Match - der Grundstein für den Auswärtssieg.

Führung der Hausherren

Vor etwa 90 Zuschauern war Lechner mit der Führung zur Stelle (44.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich FCJ Ottakring, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Insgesamt war die Führung verdient, wenngleich die Gäste ebenfalls den einen oder anderen Treffer hätten bejubeln können.

In 15 Minuten von 0:1 auf 3:1

Nach dem Seitenwechsel machten die Gäste jedoch ernst. Für das erste Tor von Schönbrunn war Igor Prodanov verantwortlich, der in der 56. Minute das 1:1 besorgte. Siaka Doumbia glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (65./69.). Das Match war gedreht und die Hausherren konstaniert. Aufgeben wollten sie jedoch weiterhin nicht. In der 84. Minute erzielte Amir El-Damanhoury das 2:3 für Ottakring. Kurz darauf dann jedoch die Entscheidung: Mit dem 4:2 sicherte Doumbia Sportunion Schönbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (85.). Am Ende nahm Schönbrunn bei FCJ Alt Ottakring einen Auswärtssieg mit.

FCJ Ottakring muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Lage des Gastgebers bleibt angespannt. Gegen Sportunion Schönbrunn musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei Schönbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer ebenfalls immer wieder wackelig. Allerdings trifft die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16).

Ottakring hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Mit diesem Sieg zog Sportunion Schönbrunn an FCJ Alt Ottakring vorbei auf Platz acht. FCJ Ottakring fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Ottakring tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei Nußdorfer AC an. Einen Tag später empfängt Schönbrunn SC Columbia Floridsdorf.

2. Landesliga: FCJ Alt Ottakring – Sportunion Schönbrunn, 2:4 (1:0)

44 Magnus Lechner 1:0

56 Igor Prodanov 1:1

65 Siaka Doumbia 1:2

69 Siaka Doumbia 1:3

84 Amir El-Damanhoury 2:3

85 Siaka Doumbia 2:4

