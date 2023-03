Viererpack von Hueber beschert SC Col. Floridsdorf Derbysieg!

Details Montag, 06. März 2023 14:16

Mit 2:5 verlor FAC Wien Amat. am vergangenen Samstag deutlich gegen SC Columbia Floridsdorf. Auf dem Papier ging Columbia Floridsdorf als Favorit ins Spiel, nach etwas mehr als einer halben Stunde führte man bereits 4:0. Überragender Mann im Spiel der Gäste war Top-Torjäger Christian Hueber, der gleich viermal zuschlug. "Wir waren in Halbzeit eins nicht mutig genug und in der Entscheidungsfindung oftmals zu langsam", wusste FAC Amat.-Coach Michael Maurer woran es speziell vor der Pause haperte.

Hueber beweist Frühform

In Topform präsentierte sich Christian Hueber, der einen lupenreinen Hattrick markierte (7./28./32.) und FAC Amat. einen schweren Schlag versetzte. Beim 1:0 schnappte er sich die Kugel von einem gegnerischen Verteidiger und lupfte den Ball aus knapp 25 Metern ins Tor - Marke Traumtor. Beim zweiten Tor stand der nach einem Eckball goldrichtig, als die Gastgeber den Ball nicht ordentlich klären konnten. Und auch beim dritten Treffer war er nach einem Standard handlungsschneller. Michael Ried vollendete zum vierten Tagestreffer in der 35. Spielminute, er versenkte einen Abstauber trocken. Wenig später behauptete sich Stefan Trunic gegen die Hintermannschaft von SC Col. Floridsdorf. Neuer Spielstand: 1:4 (39.). Nach dem souveränen Auftreten von Col Floridsdorf überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Comeback wäre möglich gewesen

Nach dem Seitenwechsel starteten die jungen FAC´ler deutlich engagierter und konzentrierter. Bei einem Schuss ins Kreuzeck, brachte Columbia-Torhüter Flicker gerade noch die Finger an den Ball. Einen Elfmeter wehrte er wenig später ebenso ab. "Wenn wir die Tore machen, könnte das Match nochmals anders ausgehen. Dann war aber die Luft heraußen." In der 87. Minute brachte Joel Richards den Ball im Netz des Gasts unter. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Hueber für einen Treffer sorgte (95.). Letzten Endes holte SC Columbia Floridsdorf gegen FAC Amat. drei Zähler.

Michael Maurer (Trainer FAC Wien Amat.):

"Aufgrund der Tatsache, dass wir in Halbzeit eins nicht mutig und konzentriert genug waren, geht der Sieg natürlich in Ordnung. Uns hat die Handlungsschnelligkeit gefehlt. Ein Stürmer wie Hueber bestraft das natürlich sofort. Trotzdem haben die Jungs weiter Gas gegeben und hätten sie sich mit den Toren in Halbzeit zwei belohnt, hätte das Match auch nochmal eine Wende nehmen können."

Trotz der Schlappe behält die Heimmannschaft den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FAC Amat. derzeit auf dem Konto.

Mit dem souveränen Sieg gegen FAC Wien Amateure festigte SC Col. Floridsdorf die zweite Tabellenposition. 50 Tore – mehr Treffer als Col Floridsdorf erzielte kein anderes Team der 2. Landesliga. Die Saison von SC Columbia Floridsdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, zwei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt.

In Fahrt ist FAC Amat. aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei beweist. Bei SC Col. Floridsdorf dagegen läuft es mit momentan 35 Zählern wie am Schnürchen.

Am kommenden Samstag trifft FAC Wien Amateure auf SC Red Star Penzing, Col Floridsdorf spielt am selben Tag gegen Liesing ASK.

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – SC Columbia Floridsdorf, 2:5 (1:4)

95 Christian Hueber 2:5

87 Joel Richards 2:4

39 Stefan TruniÄ? 1:4

35 Michael Ried 0:4

32 Christian Hueber 0:3

28 Christian Hueber 0:2

7 Christian Hueber 0:1

Lukas Wiedermann

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei