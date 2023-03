FCJ Ottakring verlangt Hellas Kagran alles ab!

Details Sonntag, 19. März 2023 07:59

"Der Sieg geht meiner Meinung nach in Ordnung aber im dritten Frühjahrsspiel waren wir zum dritten Mal in Rückstand. Als bräuchten die Jungs das, um dann ernsthaft ins Spiel starten zu können." Für Kristian Fitzbauer war das knappe 2:1 des FC Hellas Kagran gegen FCJ Alt-Ottakring ein schwieriges Match, das in jede Richtung hätte ausgehen können. Denn nachdem man einen zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand innerhalb von fünf Minuten in eine 2:1-Führung verwandelte, konnte man sich am Ende sogar beim eigenen Torhüter bedanken, der in der Schlussphase einen Elfmeter parierte.

Leben selber schwer gemacht

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die klareren Torchancen hatten aber die Hausherren, die ein ums andere Mal jedoch vergaben und so die Gäste im Spiel hielten.

Erst nach 0:1 reagiert

Halbzeit zwei sollte dann Action und vor allem Tore bringen. Den Anfang machten aber die Gäste bei denen Can Lachner einen Freistoß kurz nach der Pause direkt in die Maschen setzte (51.). Ein Weckruf für die Hausherren, die dann ebenfalls ihre Chancen nutzten. Für das 1:1 des Spitzenreiters zeichnete Jasmin Delic nach einem Eckball verantwortlich (60.). Und keine fünf Minuten später führte man plötzlich. Die Gastgeber versenkten die Kugel in Person von Lukas Höbinger in der 65. Minute nach einem Gestocher zum 2:1. Das war es allerdings noch nicht, denn in der Schlussphase hatten die Gäste per Foulelfmeter die Möglichkeit zum Ausgleich. Doch Hellas-Torhüter Nikolas Grunt hielt den Sieg fest.

Kristian Fitzbauer (Trainer FC Hellas Kagran):

"Der Sieg geht absolut in Ordnung, weil wir die klareren Möglichkeiten hatten, uns das Leben aber selber schwer gemacht haben. Im dritten Frühjahrsspiel waren wir zum dritten Mal in Rückstand. Als bräuchten die Jungs das, um dann ernsthaft ins Spiel starten zu können. Das nagt an meinen Nerven, auf Dauer kann das nämlich nicht gutgehen."

Nach 18 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für FC Hellas Kagran 41 Zähler zu Buche. Hellas Kagran präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 52 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hellas K.

In der Tabelle liegt FCJ Alt Ottakring nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Der Gast verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und acht Niederlagen.

Mit 41 Punkten auf der Habenseite herrscht bei FC Hellas Kagran eitel Sonnenschein. Punktegleich mit SC Columbia Floridsdorf, die ebenfalls siegreich waren an diesem Wochenende, geht der packende Zweikampf um den Meistertitel weiter.

Nächster Prüfstein für Hellas Kagran ist FC A11 - R.Oberlaa (Samstag, 14:00 Uhr). Ottakring misst sich am selben Tag mit Nußdorfer AC (16:00 Uhr).

2. Landesliga: FC Hellas Kagran – FCJ Alt Ottakring, 2:1 (0:0)

65 Lukas Hoebinger 2:1

60 Jasmin Delic 1:1

51 Can Lachner 0:1

