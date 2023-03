2:1 gegen Fortuna - FAC Amat. beenden Serie von fünf Spielen ohne Sieg!

Details Montag, 20. März 2023 08:11

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die FAC Amat. Wien mit 2:1 gegen Fortuna 05 gewannen. "Wir mussten in Halbzeit eins und eigentlich über das gesamte Spiel froh sein, nicht deutlich verloren zu haben." Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für die FAC Wien Amateure. Das sah auch Trainer Michael Maurer so, der mit der Vorstellung seiner Mannschaft nicht zufrieden war. Im Hinspiel hatte FAC Amat. DSV Fortuna 05 in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Gäste dominieren

"Wir waren zu mutlos und haben es der Fortuna viel zu leicht gemacht." FAC-Trainer Maurer war speziell mit Halbzeit eins überhaupt nicht zufrieden. In der 14. Minute erzielte Aladin Stafa das 1:0 für Fortuna 05. Nach einem Fehler im Spielaufbau, hatten die Gäste keine Mühe die Führung gegen schlecht postierte Gastgeber zu erzielen. Auch danach hatte der Tabellenletzte mehr vom Spiel und die größeren Chancen. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

15 starke Minuten reichen zum Sieg

Dass die Hausherren dann am Ende doch noch über einen Sieg jubeln durften, konnten sie 15 starken Minuten kurz vor der Stundenmarke verdanken. Für das 1:1 von FAC Wien Amateure zeichnete Joel Richards verantwortlich (56.). Oluwaseun Adewumi traf zum 2:1 (60.). Doch danach ließ man die Zügel wieder schleifen und Fortuna hatte die Möglichkeit auf den Ausgleich. Am Schluss schlug FAC Amat. DSV Fortuna 05 mit 2:1.

Michael Maurer (Trainer FAC Wien Amat.):

"Wir mussten in Halbzeit eins und eigentlich über das gesamte Spiel froh sein, nicht deutlich verloren zu haben. Wenn du zur Pause 0:3 in Rückstand bist, kannst du dich auch nicht beschweren. Nach der Pause haben wir dann das System geändert und das hat gleich Früchte getragen. Nachdem wir das Match aber gedreht haben, war es erneut die Fortuna die besser war. In Summe bin ich natürlich glücklich über den Sieg, weil wir im Herbst oftmals Spiele nicht gewinnen konnten, in denen wir aber besser waren. Heute war es eben umgekehrt."

Bei FAC Wien Amateure präsentierte sich die Abwehr angesichts 39 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (42). Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FAC Amat. nun auf dem siebten Platz steht. Acht Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat FAC Wien Amateure derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für FAC Amat, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Fortuna 05 muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zwölf Zählern aus 18 Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. DSV Fortuna 05 muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesliga markierte weniger Treffer als Fortuna 05. Nun musste sich DSV Fortuna 05 schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von Fortuna 05 bleibt angespannt. Gegen FAC Wien Amateure musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

FAC Amat. tritt am Samstag, den 25.03.2023, um 14:00 Uhr, bei KSV Siemens Großfeld an. Einen Tag später (10:15 Uhr) empfängt DSV Fortuna 05 Liesing ASK.

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – DSV Fortuna 05, 2:1 (0:1)

60 Oluwaseun Adewumi 2:1

56 Joel Richards 1:1

14 Aladin Stafa 0:1

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei