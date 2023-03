Columbia Floridsdorf spielt Gersthofer SV schwindelig!

Details Montag, 27. März 2023 07:36

"Es war schon wie letzte Woche ein Geduldsspiel. Die Jungs haben aber konzentriert agiert und verdient gewonnen." Peter Flicker, Trainer des SC Columbia Floridsdorf, setzte sich mit seiner Mannschaft standesgemäß gegen Gersthofer Sportvereinigung mit 4:1 durch. Dank 20 enorm effizienter Minuten in Halbzeit zwei, konnte man einen 0:1-Rückstand in einen deutlichen Sieg verwandeln. Durch die gleichzeitige Niederlage des FC Hellas Kagran, liegen die Floridsdorfer nun drei Zähler vor ihrem direkten Konkurrenten.

Geduldsspiel

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Zuvor standen die Gäste in der Defensive sicher und ließen wenig zu. Die Kreativität der Gastgeber ließ in dieser Phase aber auch noch zu wünschen übrig.

Auf Rückstand perfekt reagiert

Nach dem Seitenwechsel hatten dann die Gäste den besseren Start, profitierten von einem Handspiel eines Verteidigers im eigenen Strafraum. Danijel Ivic trat zum fällig Elfmeter an und brachte sein Team in der 52. Minute nach vorn. Doch die Reaktion der Gastgeber war richtig stark. In der 65. Minute erzielte Daniel Emeh mit einem Schuss ins Eck das 1:1 für SC Columbia Floridsdorf. Und nur wenige Augenblicke später war das Match nach einem Heber von Christian Hueber auch schon gedreht (67.). In der 71. Minute erhöhte Simon Reisek auf 3:1 für die Gastgeber. Hueber gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SC Col. Floridsdorf (85.). Am Schluss siegte Col Floridsdorf gegen Gersthofer Sportvereinigung.

Peter Flicker (Trainer SC Col. Floridsdorf):

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Columbia Floridsdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Bei SC Col. Floridsdorf greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 20 Gegentoren stellt Col Floridsdorf die beste Defensive der 2. Landesliga. Die Saisonbilanz von SC Columbia Floridsdorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 14 Siegen und zwei Unentschieden büßte SC Col. Floridsdorf lediglich drei Niederlagen ein. Col Floridsdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 29 Zählern aus 19 Spielen steht Gersthofer SV momentan im Mittelfeld der Tabelle. Neun Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Gersthofer Sportvereinigung taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am kommenden Samstag tritt SC Columbia Floridsdorf bei Sportunion Schönbrunn an, während Gersthofer SV einen Tag später SC Red Star Penzing empfängt.

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – Gersthofer Sportvereinigung, 4:1 (0:0)

85 Christian Hueber 4:1

71 Simon Reisek 3:1

67 Christian Hueber 2:1

65 Daniel Emeh 1:1

52 Danijel Ivic 0:1

