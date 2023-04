Pflichtaufgabe erfüllt!

Details Montag, 03. April 2023 15:32

LAC-Inter trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Fortuna 05 davon. Vollends überzeugen konnte Landstraßer Athletik Club-Inter dabei jedoch nicht. "Es war ein enges Spiel gegen einen Abstiegskandidaten, der jedoch keine schlechte Mannschaft hat." Für Horst Musil, Trainer des LAC-Inter, war das Spiel ebenso eng wie es das Ergebnis zeigt. Das Hinspiel hatte die Heimmannschaft durch ein 1:0 für sich entschieden.

Fortuna etwas besser

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Die Gastgeber taten sich zuvor schwer und hatten nach dem Sensationsaufstieg im Cup unter der Woche gegen FavAC, mit fünf Ausfällen zu kämpfen. Die Gäste präsentierten sich etwas stärker, hatten aber ebenso wie die Musil-Elf keine nennenswerten Chancen.

Goldtor

Der Treffer von Dan-Fabian Cheles in der 71. Minute war dann nach ein paar Abseitsprotesten der goldene in diesem Spiel. Nach einem Ballgewinn und einem tollen Lauf Richtung Grundlinie, wurde der Torschütze in der Mitte im Rückraum gut bedient und musste nur mehr einschieben. Danach gab es noch Konterchancen um das Spiel deutlicher zu gestalten. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen LAC-Inter und DSV Fortuna 05 aus.

Horst Musil (Trainer LAC-Inter):

"Es war ein enges Spiel gegen einen Abstiegskandidaten, der jedoch keine schlechte Mannschaft hat. Die erste Halbzeit gehörte eher der Fortuna, da waren wir nicht im Spiel. Nach dem Seitenwechsel hat das Ganze dann schon besser geklappt und aufgrund der Möglichkeiten geht der Sieg dann auch in Ordnung."

Landstraßer Athletik Club-Inter mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. LAC-Inter knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Landstraßer Athletik Club-Inter elf Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur sieben Niederlagen. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Landstraßer Athletik Club-Inter deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist LAC-Inter in diesem Ranking auf.

Mit lediglich 15 Zählern aus 20 Partien steht Fortuna 05 auf dem Abstiegsplatz. Dem Gast muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Landesliga markierte weniger Treffer als DSV Fortuna 05. Mit nun schon 13 Niederlagen, aber nur vier Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Fortuna 05 alles andere als positiv. Die letzten Auftritte von DSV Fortuna 05 waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Das nächste Spiel findet für beide Teams in zwei Wochen statt. LAC-Inter empfängt am 16.04.2023 KSV Siemens Großfeld, während Fortuna 05 am selben Tag Gersthofer Sportvereinigung zu Gast hat.

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – DSV Fortuna 05, 1:0 (0:0)

71 Dan-Fabian Cheles 1:0

Ligaportal-App: Über 1.000 Fußball-Spiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei