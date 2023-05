Ostbahn XI gewinnt Torfestival gegen Gersthof!

Details Montag, 01. Mai 2023 10:47

Ostbahn XI und Gersthofer SV lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Auf nassem Rasen entwickelte sich ein unterhaltsames und intensives sowie schnelles Spiel. Es war ein ständiges Hin und Her, beide Mannschaften konnten Rückstände drehen. Am Ende schlugen die Gastgeber spät doch noch zu und holten sich den Heimsieg. "Ich bin mit dem Auftritt unserer jungen und unroutinierten Mannschaft mega zufrieden", war Gersthof-Trainer Wolfgang Prochaska trotz Niederlage alles andere als unzufrieden.

Rückstand, Führung, Remis

SC Ostbahn XI ging in der neunten Minute per Elfmeter in Front. Nach einem leichtfertigen Ballverlust, kam von der Seite die Flanke in die Mitte, wo nach einem Abschluss ein Gersthof-Verteidiger die Hand am Ball hatte. Gökhan Ünver trat den fälligen Strafstoß und traf zum 1:0 (9.). "Für mich nicht erkennbar", war Prochaska irritiert über die Entscheidung. Gersthof wirkte geschockt, kam kurze Zeit später aber zum Ausgleich. Matthias Eiba machte unmittelbar nach dem Rückschlag das 1:1 nach einem Eckball(15.). Nun waren die Gäste im Spiel und konnten das Match dann sogar drehen. Für das zweite Tor der Gäste war Marijan Maric verantwortlich, der in der 22. Minute das 2:1 besorgte. Nach einer tollen Aktion über mehrere Stationen schoss Maric aus knapp 18 Metern ins lange Eck. Ostbahn drückte im Anschluss mit seiner routinierten Mannschaft auf den Ausgleich. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Halil Akaslan mit dem 2:2 für Ostbahn XI nach einer Ecke zur Stelle (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Last-Minute-Sieg

Sebastian Brunner ließ sich in der 50. Minute nicht zweimal bitten und verwertete, erneut nach einem Corner, zum 3:2 für SC Ostbahn XI. "Extrem ärgerlich, weil wir bei Standards nicht präsent genug waren", ärgerte sich Prochaska über das unnötige Gegentor. Doch erneut gaben sich die Gäste nicht geschlagen. In der 61. Minute brachte Maric den Ball per herrlichem Lupfer im Netz der Gastgeber unter. Ostbahn riskierte viel, vernachlässigte die Abwehr. Gersthof nutzte seine Konterchancen jedoch nicht und wurde in der Schlussphase dafür bestraft. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Ostbahn XI den entscheidenden Führungstreffer erzielte (92.). Gersthof-Keeper hatte einen einfachen Ball scheinbar sicher. Durch das nasse Wetter rutschte ihm die Kugel jedoch aus den Händen und Gökhan Önver sagte "Danke". Am Schluss siegte SC Ostbahn XI gegen Gersthofer Sportvereinigung.

Wolfgang Prochaska zeigte sich trotzdem zufrieden: "Gratulation an Ostbahn aber unsere Mannschaft hat gigantisch agiert, die Niederlage hat sie sich nicht verdient. In der Tabelle geht es sehr eng zu aber der Verein kann stolz sein nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben."

Die Leistungssteigerung von Ostbahn XI lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo SC Ostbahn XI einen deutlich verbesserten zweiten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 16 ab. Trotz der drei Zähler machte Ostbahn XI im Klassement keinen Boden gut. SC Ostbahn XI bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Ostbahn XI in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Gersthofer SV belegt mit 35 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Gersthofer Sportvereinigung verbuchte insgesamt elf Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen. Gersthofer SV baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft SC Ostbahn XI auf Sportunion Schönbrunn, Gersthofer Sportvereinigung spielt tags darauf gegen FC A11 - R.Oberlaa.

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – Gersthofer Sportvereinigung, 4:3 (2:2)

92 Goekhan Uenver 4:3

61 Marijan Maric 3:3

50 Sebastian Brunner 3:2

45 Halil Akaslan 2:2

22 Marijan Maric 1:2

15 Matthias Eiba 1:1

9 Goekhan Uenver 1:0

