Negativserie von Maccabi hält weiter an!

Details Dienstag, 25. April 2023 08:02

Die FAC Amateure trugen gegen den SC Maccabi Wien einen knappen 1:0-Erfolg davon. Hundertprozentig überzeugen konnten die Gastgeber dabei jedoch nicht. Insgesamt blieb das Match einiges schuldig. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit SC Maccabi Wien ein 2:1-Sieger feststand.

Chancenarme Partie

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Auch Chancen waren kaum zu verzeichnen. Insgesamt war der Spannungslevel ausbaufähig, wenngleich er aufgrund des 0:0 und des damit für beide Mannschaft möglichen Sieges vorhanden war.

Goldtreffer

Lange verbuchte keine der Mannschaften ein Tor für sich, bis FAC Amat. in Minute 78 den Ball schließlich ins gegnerische Netz beförderte. Letzten Endes holte FAC Wien Amateure gegen Maccabi drei Zähler.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FAC Amat. nun auf dem siebten Platz steht. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für FAC Wien Amateure, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Durch diese Niederlage fällt SC Maccabi Wien in der Tabelle auf Platz zwölf zurück. Die Gäste mussten sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Maccabi insgesamt auch nur sieben Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC Maccabi Wien verliert nach der fünften Pleite weiter an Boden.

Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,14 Gegentreffer von FAC Amat. stehen 2,23 bei Maccabi gegenüber. Im aktuellen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen.

Am kommenden Samstag trifft FAC Wien Amateure auf FC Hellas Kagran, SC Maccabi Wien spielt tags darauf gegen Liesing ASK.

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – SC Maccabi Wien, 1:0 (0:0)

78 Stefan TruniÄ? 1:0

