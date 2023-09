Sportunion Schönbrunn landet Auswärtscoup bei FAC Amateuren nach Rückstand

Details Montag, 18. September 2023 21:53

Sportunion Schönbrunn holte den ersten Saisonsieg gegen FAC Wien Amateure durch einen 4:1-Erfolg. Clemens Werner traf für die Schönbrunner doppelt und war damit wesentlich am Sieg der Gäste beteiligt.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Aris Stogiannidis sein Team in der neunten Minute - er überlupft den gegnerischen Goalie. Die Führung der Floridsdorfer hält aber nicht lange. Jonas Zethofer war zur Stelle und markierte per Abstauber am langen Eck das 1:1 von Schönbrunn (21.). Damit ist wieder alles offen und kurz darauf der Doppelschlag perfekt. In der 27. Minute erzielte Clemens Werner das 2:1 für den Gast - er versenkt das Leder aus spitzem Winkel. Walther Urban erhöhte den Vorsprung von Sportunion Schönbrunn nach 35 Minuten auf 3:1 - nach einem Angriff über die Seite staubt er ab. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Noch vor der Halbzeit legte Werner nach einer Flanke seinen zweiten Treffer nach (44.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Trotz der Schlappe behält FAC Amat. den neunten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Bei Schönbrunn präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12). Die drei Zähler katapultierten Sportunion Schönbrunn in der Tabelle auf Platz zwölf. Nur einmal ging Schönbrunn in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – Sportunion Schönbrunn, 1:4 (1:4)

44 Clemens Werner 1:4

35 Walther Urban 1:3

27 Clemens Werner 1:2

21 Jonas Zethofer 1:1

9 Aris Stogiannidis 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.