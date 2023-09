FAC Amateure drehen Krimi gegen Maccabi Wien [Video]

Details Sonntag, 10. September 2023 19:19

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SC Maccabi Wien und FAC Amat, die mit 1:2 endete. Dabei lagen die Gäste um Kapitän Matthias Widy mit bis zur 82. Minute mit 0:1 zurück. Dann drehte der FAC das Spiel aber noch zu seinen Gunsten und jubelt über drei Punkte.

Maccabi geht in Führung

Das Spiel beginnt mit stärkeren Floridsdorfern. Die Gäste machen das Spiel und drücken Maccabi in die eigene Hälfte. Die Hausherren kommen so nur selten überhaupt über die Mittellinie. Dennoch führen plötzlich die Gäste: Das 1:0 war das Verdienst von Denis Mehmedagic - er trifft per Abstauber, nachdem der Goalie einen Schuss stark, aber zu kurz abwehren konnte. Mehmedagic war vor 80 Zuschauern in der 38. Minute zur Stelle. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich Maccabi, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

FAC dreht Partie

Im zweiten Durchgang wird der FAC noch konkreter im Spiel nach vorne, wird zwingender. Das Leder will aber nicht ins Tor. Das sollte sich aber noch ändern. Als schon niemand mehr damit rechnet, steht es plötzlich 1:1. Rasid Ikanovic beförderte das Leder zum 1:1 von FAC Wien Amateure in die Maschen (82.). Zum Mann des Spiels avancierte Senol Hasanoski, der für den Gast in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (89.) - er trifft nach einem Foul-Elfmeter.

Zwei Ausschlüsse

In der Nachspielzeit stellte der Schiedsrichter je einen Spieler vom Platz, Daniel Briffaut vom Maccabi mit Rot wegen Beleidigung und Hasanoski vom FAC mit Gelb-Rot. Das Spiel endet mit einem Freistoß für die Heimischen aus sehr guter Position, das Leder wird aber vom Goalie gefangen. Am Ende schlug FAC Amat. SC Maccabi Wien auswärts.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für Maccabi wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zwölften Rang steht. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Die drei Zähler katapultierten FAC Wien Amateure in der Tabelle auf Platz neun.

Auf heimischem Terrain empfängt SC Maccabi Wien im nächsten Match Nußdorfer AC.

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – FAC Wien Amateure, 1:2 (1:0)

89 Senol Hasanoski 1:2

82 Rasid Ikanovic 1:1

38 Denis Mehmedagic 1:0

