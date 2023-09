Maccabi Wien behält gegen Nussdorfer AC drei Punkte zu Hause

Details Montag, 18. September 2023 21:54

Maccabi kam am Donnerstag zu einem 2:0-Erfolg gegen Nußdorfer AC. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Maccabi Wien die Nase vorn.

Die erste Halbzeit begann ausgeglichen, ohne dass es zu nennenswerten Torchancen kam. Beide Mannschaften kämpften hart auf dem Platz, aber die Abwehrreihen standen solide. Die erste Halbzeit endete somit torlos mit einem Pausenstand von 0:0.

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel intensiver, und in der 52. Minute gelang es dem SC Maccabi Wien, den Bann zu brechen. Krystian Koller erzielte das 1:0 mit einem präzisen Schuss am Torwart vorbei. Die Gastgeber setzten ihren Druck fort und erhöhten in der 82. Minute ihren Vorsprung auf 2:0, wieder durch Krystian Koller, der einen tollen Ball in die Tiefe nutzte und den Tormann überwand.

Der Nußdorfer AC versuchte, sich ins Spiel zurückzukämpfen, konnte aber keine gefährlichen Chancen kreieren. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für den SC Maccabi Wien.

Etwa 45 Zuschauer verfolgten das Spiel im Stadion und konnten Zeuge eines intensiven und gut gespielten Fußballspiels werden. Der SC Maccabi Wien sicherte sich somit wichtige Punkte in dieser Begegnung.

Insbesondere an vorderster Front kommt NAC nicht zur Entfaltung, sodass nur vier erzielte Treffer auf das Konto von Nußdorfer AC gehen. Nur einmal ging Nußdorfer AC in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Maccabi machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem elften Platz. Den Blick aufs Klassement wird man bei NAC – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist Nußdorfer AC abgerutscht und steht aktuell nur auf dem 15. Rang.

Für das nächste Spiel reist Maccabi am 07.04.2024 zu NAC, am selben Tag empfängt Nußdorfer AC SC Maccabi Wien.

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – Nußdorfer AC, 2:0 (0:0)

82 Krystian Koller 2:0

52 Krystian Koller 1:0

Foto: Maccabi Wien

