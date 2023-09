Ramic entscheidet Amateure-Krimi zwischen First Vienna und Floridsdorfer AC

Details Montag, 25. September 2023 16:13

First Vienna FC 1894 Amat. und FAC Wien Amateure lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Die Überraschung blieb aus, sodass FAC Amat. eine Niederlage kassierte.

Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Aris Stogiannidis verantwortlich (16.). Edvin Ramic traf zum 1:1 zugunsten von First Vienna FC Amat. (23.). FAC Wien Amateure markierte das 2:1 (39.). Mit einem Tor Vorsprung für FAC Amat. ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Vienna Amat. glich nur wenig später aus (65.), sodass es fortan 2:2 stand. Der Treffer zum 3:2 sicherte dem Gastgeber nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ramic in diesem Spiel (69.). Am Schluss schlug First Vienna FC 1894 Amat. FAC Wien Amateure mit 3:2.

First Vienna FC Amat. hat nach dem Erfolg weiterhin die Rolle des Führenden inne. Offensiv konnte Vienna Amat. in der 2. Landesliga kaum jemand das Wasser reichen, was die 15 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. First Vienna FC 1894 Amat. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat First Vienna FC Amat. fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Vienna Amat. selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

FAC Amat. rutschte mit dieser Niederlage auf den zwölften Tabellenplatz ab. Die Lage von FAC Amat. bleibt angespannt. Gegen First Vienna FC 1894 Amat. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der nächste Gegner von First Vienna FC Amat, welcher in drei Wochen, am 13.10.2023, empfangen wird, ist DSV Fortuna 05.

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – FAC Wien Amateure, 3:2 (1:2)

69 Edvin Ramic 3:2

65 Nils Zatl 2:2

39 Mario Mandl 1:2

23 Edvin Ramic 1:1

16 Aris Stogiannidis 0:1

