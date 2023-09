Oghafua macht den Unterschied: Maccabi Wien bezwingt Sportunion Schönbrunn

Details Sonntag, 24. September 2023 21:36

Maccabi Wien empfing am Sonntag zu Hause Sportunion Schönbrunn. Am Nord-Wien Platz waren 100 Zuschauer vor Ort und bekamen ein spannendes Spiel der beiden Mannschaften geboten. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende einen wichtigen Sieg feiern und man wollte jetzt den Schwung mitnehmen und eine Siegesserie starten. Die Partie leitete Dragan Knezevic, Beginn war um 14 Uhr.

Schönbrunn mit gutem Start

Die Partie war nicht einmal zwei Minuten alt und schon wurden die Gäste gefährlich und nutzten diese Chance sofort aus. Ein Angriff über links wurde auf die andere Seite verlagert, Jonas Zethofer dribbelte in den Sechzehner und schoss ins lange Eck. Schon stand es 0:1 für die Gäste. In weiterer Folge ging es mit den Chancen hin und her, ein leichter Vorteil bei den Chancen von Schönbrunn, darunter auch ein Stangenschuss. Jedoch konnte man die Führung nicht ausbauen. Kurz vor der Pause brachte man sich dann selbst in Schwierigkeiten. Das Pressing von Maccabi fruchtete, ein Zuspiel zum Tormann wurde abgefangen und man konnte vor der Pause noch ausgleichen.

Ein Spiel auf Augenhöhe

Beide Teams stellten taktisch in der Pause um und waren bereit, das Spiel zu gewinnen. Die Offensiv-Kräfte auf beiden Seiten sorgten immer wieder für Gefahr im letzten Drittel. Etwas Zählbares kam dann in der 61. Spielminute von Maccabi. Der Schlussmann der Gäste verschätzt sich bei einer Flanke. Justin Oghafua kam zuerst an den Ball und köpfte seine Mannschaft zur 2:1 Führung. Durch die Platzbedingungen litt der spielerische Aspekt der Partie enorm. Beide Mannschaften hatten große Schwierigkeiten. Den spielstarken Gästen fiel es nun natürlich extrem schwer, ihr gewünschtes Spiel durchzuziehen und gefährlich vor das Tor zu kommen. Bis auf einige gelbe Karten und Wechsel blieb der Rest eher unspektakulär. Die Gäste müssen sich nach einem Chancen-intensiven Spiel geschlagen geben. Maccabi ist dadurch weiter auf Erfolgskurs und kann die Siegesserie nächste Woche, die Sportclub-1b fortsetzen. Schönbrunn erwartet zu Hause am kommenden Samstag die Vienna Amateure, die bis jetzt ungeschlagen die Tabelle der 2. Landesliga anführen.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer Sportunion Schönbrunn): " „Es tut weh, vor allem nach der Top-Leistung, die wir letzte Woche gegen die FAC-Amateure geboten haben. Wir hätten gerne daran angeknöpft, aber das Spiel ist jetzt auch schon wieder vorbei. Ab jetzt ist der volle Fokus wieder auf Montag und der kommenden Trainingswoche. Nächste Woche spielen wir gegen den Tabellenführer, da brauchen wir 100 Prozent.“

2. Landesliga: SC Maccabi Wien – Sportunion Schönbrunn, 2:1 (1:1)

61 Justin Oghafua 2:1

38 Rijad Husic 1:1

2 Jonas Zethofer 0:1

Foto: Albert Stern

