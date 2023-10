Dank Bakici: Nußdorfer AC holt Unentschieden bei Columbia Floridsdorf

Details Montag, 02. Oktober 2023 21:25

Im Spiel von SC Columbia Floridsdorf gegen Nußdorfer AC gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mario Pollack sein Team in der 32. Minute. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Lasse Czeschel zum Ausgleich für NAC. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Marco Josic brachte SC Col. Floridsdorf nach 48 Minuten die 2:1-Führung. In der 56. Minute war Czeschel mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Neun Minuten später ging Col Floridsdorf durch den zweiten Treffer von Pollack in Führung. Die Schlussphase musste das Heimteam ohne Lukas Damjanovic bestreiten, der in der 70. Minute mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. In der 80. Minute brachte Can Bakici den Ball im Netz von SC Columbia Floridsdorf unter. Am Ende stand es zwischen SC Col. Floridsdorf und Nußdorfer AC pari.

Col Floridsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für SC Columbia Floridsdorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen NAC – SC Col. Floridsdorf bleibt weiter unten drin. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Col Floridsdorf momentan auf dem Konto. SC Columbia Floridsdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Nußdorfer AC aus, sodass man nun auf dem 13. Platz steht. Die bisherige Saisonbilanz des Gasts bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und fünf Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich NAC weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der nächste Gegner von Nußdorfer AC, welcher in 27 Wochen, am 07.04.2024, empfangen wird, ist SC Maccabi Wien.

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – Nußdorfer AC, 3:3 (1:1)

80 Can Bakici 3:3

65 Mario Pollack 3:2

56 Lasse Czeschel 2:2

48 Marco Josic 2:1

43 Lasse Czeschel 1:1

32 Mario Pollack 1:0

