KSV Siemens stoppt Talfahrt und gewinnt Torfestival bei FCJ Ottakring

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:32

Ottakring und KSV Siemens lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Siemens wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Das Spiel war aber mehr als eng. Zur Pause stand es überhaupt nur 1:0 für Siemens.

Führung für Gäste zur Pause

Dabei dauert es eine Weile, bis die beiden Teams wirklich in Fahrt kommen. Die Gäste sind optisch stärker, können aber kein Kapital daraus schlagen. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Markus Juricek zum 1:0 zugunsten des Gasts (43.). Zur Pause war KSV Siemens Großfeld im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Blitzstart in Halbzei zwei

Samson Belachew versenkte die Kugel zum 2:0 (47.). Für das erste Tor von FCJ Alt Ottakring war Patrick Neureiter verantwortlich, der in der 51. Minute das 1:2 besorgte. In der 60. Minute brachte Oliver Neustifter den Ball im Netz von KSV Siemens unter. Eine Minute später ging FCJ Ottakring durch den zweiten Treffer von Neureiter in Führung. Die passende Antwort hatte Siemens parat, als er in der 78. Minute zum Ausgleich traf. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Juricek den entscheidenden Führungstreffer für KSV Siemens Großfeld erzielte (91.). Schließlich sprang für KSV Siemens gegen Ottakring ein Dreier heraus.

Nächster Prüfstein für FCJ Alt Ottakring ist Nußdorfer AC (Samstag, 16:00 Uhr). Siemens misst sich am selben Tag mit SC Ostbahn XI (14:00 Uhr).

Aufstellungen:

FCJ Alt-Ottakring: David Domig, Douglas Escobar Magana, Oskar Broukal, Niklas Schwarzl, Sandro Spielbüchler, Patrick Neureiter (K), Dominik Belada, Oliver Neustifter, Paul Resetarits, Yasen Nowrozi, Julian Stieger



Ersatzspieler: Nikolaus Flicker, Mohammad Al Abed, Younis Darwish, Leo Pratscher, Moritz Gomes-Kraft, Sam Hamid



Trainer: Stefan Fastlabend

Siemens Großfeld: Benjamin Sauer - Dominik Garic, Josip Ivankovic (K), Valentin Stollreiter, Karol Czajkowski - Markus Juricek, Inan Akkaya, Hasim Hassan, Samson Belachew, Qamishe Zanyar - Yusuf Günes



Ersatzspieler: Luka Tchitchinadze, Kerem Aydemir, Bruno Ricketts, Semih Yetim, Simon Loberau, Dario Bojo



Trainer: Damir Halilhodzic

2. Landesliga: FCJ Alt Ottakring – KSV Siemens Großfeld, 3:4 (0:1)

91 Markus Juricek 3:4

78 Yusuf Guenes 3:3

75 Patrick Neureiter 3:2

60 Oliver Neustifter 2:2

51 Patrick Neureiter 1:2

47 Samson Belachew 0:2

43 Markus Juricek 0:1

