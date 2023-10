A11 - R.Oberlaa lässt gegen SC Ostbahn XI nichts anbrennen

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 15:44

Mit SC Ostbahn XI und FC A11 - R.Oberlaa trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für Ostbahn XI schien A11 - R.Oberlaa aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Im zweiten Durchgang machten die Gäste alles klar.

Schnelle Führung

R.Oberlaa ging durch Vojce Jankovic in der achten Minute in Führung. Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging FC A11 - R.Oberlaa mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Wieder Blitzstart

Daniel Sadegh trug sich in der 47. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mario Ackerl schraubte das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 3:0 für A11 - R.Oberlaa in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte R.Oberlaa am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Ostbahn XI.

SC Ostbahn XI tritt am kommenden Samstag bei KSV Siemens Großfeld an, A11 - R.Oberlaa empfängt am selben Tag FAC Wien Amateure.

Aufstellungen:

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Hakan Gevher, Nürettin Köse, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Gökhan Ünver, Michael Reeh, Oguzhan Önemli, Christoph Mattes (K), Orcun Köse, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Denis Safin, Alper Önder, Kaan Gökmen, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Mario Ackerl (K) - Benjamin Kranz, Niklas Foitik, Daniel Sadegh, Leon Bleyer, Adin Salkic, Marcel Engelmaier, Maximilian Schaden - Vojce Jankovic



Ersatzspieler: Thomas Stocker, Christian Eder, Meris Maljoki, Markus Matejka, Marc Bleyer, Christoph Papai



Trainer: Christian Svarc

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – FC A11 - R.Oberlaa, 0:3 (0:1)

83 Mario Ackerl 0:3

47 Daniel Sadegh 0:2

8 Vojce Jankovic 0:1

