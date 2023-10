Ostbahn XI feiert klaren Sieg bei KSV Siemens

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:39

SC Ostbahn XI stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog KSV Siemens Großfeld mit einem 4:0-Erfolg das Fell über die Ohren. An der Favoritenstellung ließ Ostbahn XI keine Zweifel aufkommen und trug gegen KSV Siemens einen Sieg davon.

Schnelles Tor

Für den Führungstreffer von SC Ostbahn XI zeichnete Muharrem Ilhan verantwortlich (8.). Siemens war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Ostbahn zieht davon

Angelo Kostic war zur Stelle und markierte das 2:0 von Ostbahn XI (60.). In der 68. Spielminute setzte sich SC Ostbahn XI erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Erim Karakaya gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Ostbahn XI (85.). Zum Schluss feierte SC Ostbahn XI einen dreifachen Punktgewinn gegen KSV Siemens Großfeld.

Die Abwehrprobleme von KSV Siemens bleiben akut, sodass die Heimmannschaft weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Vollstreckerqualitäten demonstrierte KSV Siemens Großfeld bislang noch nicht. Der Angriff von Siemens ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der 2. Landesliga. KSV Siemens musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Siemens insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. KSV Siemens Großfeld ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Ostbahn XI stabilisiert nach dem Erfolg über KSV Siemens die eigene Position im Klassement. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SC Ostbahn XI ist die funktionierende Defensive, die erst zehn Gegentreffer hinnehmen musste. Die Saisonbilanz von Ostbahn XI sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte SC Ostbahn XI lediglich zwei Niederlagen ein. In den letzten fünf Partien ließ Ostbahn XI zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am kommenden Sonntag tritt Siemens bei FAC Wien Amateure an, während SC Ostbahn XI zwei Tage zuvor Nußdorfer AC empfängt.

Aufstellungen:

Siemens Großfeld: Benjamin Sauer - Dominik Garic, Josip Ivankovic (K), Valentin Stollreiter, Karol Czajkowski - Markus Juricek, Inan Akkaya, Hasim Hassan, Samson Belachew, Qamishe Zanyar - Yusuf Günes



Ersatzspieler: Luka Tchitchinadze, Kerem Aydemir, Semih Yetim, Simon Loberau, Pascal Ntonga Bineng



Trainer: Damir Halilhodzic

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Hakan Gevher, Sebastian Brunner, Gökhan Ünver, Michael Reeh, Oguzhan Önemli, Angelo Kostic, Kaan Gökmen, Christoph Mattes (K), Orcun Köse, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Alexander John, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Erim Karakaya, Denis Safin, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

2. Landesliga: KSV Siemens Großfeld – SC Ostbahn XI, 0:4 (0:1)

85 Erim Karakaya 0:4

68 Oguzhan Oenemli 0:3

60 Angelo Kostic 0:2

8 Muharrem Ilhan 0:1

