Foitik-Doppelpack sichert A11 - R.Oberlaa Sieg gegen FAC Amateure

Die FAC Wien Amateure legten bis jetzt noch nicht die Ergebnisse vor, die man sich zu Saisonbeginn erwartet hat. Aus den letzten drei Partien geht man mit null Punkten und einem Torverhältnis von 4:18. Deswegen war es auch nicht berwunderlich, dass gleich am Anfang dieser Woche der neue Trainer Peter Weingartmann der Seitenlinie stand. Für ihn ging es gleich gegen seinen Ex-Verein

Rapid Oberlaa.

Oberlaa knapp die Nase vorn

Um 14 Uhr wurde die Partie von Schiedsrichter Mostafa El Sadany vor knapp 110 Zuschauern angepfiffen. Beide Mannschaften waren sofort im Spiel und es war ein offenes hin und her. Bis zur 20. Spielminute konnte aber noch keines der beiden Teams für etwas Zählbares sorgen. Nach knapp der Hälfte des ersten Durchgangs sorgte Chirstian Eder für die Erlösung. Mit einem Schuss vom Sechzehner brachte er seine Mannschaft in Führung. In weiterer Folge verlief die Halbzeit ruhig und

es ging mit einem 1:0 in die Pause.

Zwei Rote Karten im zweiten Durchgang

Für die Gäste startete der zweite Durchgang eigentlich gut. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff sorgte man für den Ausgleich. Damit war alles wieder auf null und die Partie war wieder offen. In weiterer Folge sorgten dann vor allem gelbe oder rote Karte für die Entscheidung. Der FAC musste eine gelb-rote und eine glatt Rote Karte in Minute 60 und 75 hinnehmen. Durch die Unterzahl war das eigentlich offene Spiel dahin. Man musste sich mit 3:1 geschlagen geben, obwohl man eine gute Leistung auf den Platz brachte. Nächste Woche bekommt man die Chance sich daheim gegen

FC A11 - R.Oberlaa sprang mit diesem Erfolg auf den vierten Platz. Die Saisonbilanz von A11 - R.Oberlaa sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte R.Oberlaa lediglich drei Niederlagen ein. FC A11 - R.Oberlaa erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

33 Tore kassierte FAC Amat. bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Landesliga. FAC Wien Amateure bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. In dieser Saison sammelte FAC Amat. bisher zwei Siege und kassierte acht Niederlagen. FAC Wien Amateure verliert nach der sechsten Pleite weiter an Boden.

A11 - R.Oberlaa tritt kommenden Samstag, um 14:30 Uhr, bei Sportunion Schönbrunn an. Einen Tag später empfängt FAC Amat. KSV Siemens Großfeld.

Stimme zum Spiel

Peter Weingartmann (Trainer FAC Wien Amateure): „Es war eine schwierige Aufgabe, weil ich erst seit dieser Woche mit der Mannschaft zusammen

arbeite. Trotzdem haben wir ein gutes Spiel geboten, aber uns das Leben durch die Karten selbst zerstört. Es ist sehr schade, aber ich bin mit der Motivation und dem Engagement zufrieden, in der kommenden Woche geben wir wieder vollgas und arbeiten an uns.“

Aufstellungen:

A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Mario Ackerl - Benjamin Kranz, Christian Eder (K), Niklas Foitik, Leon Bleyer, Adin Salkic, Marcel Engelmaier, Maximilian Schaden - Vojce Jankovic



Ersatzspieler: Thomas Stocker, Dominic Safranek, Daniel Sadegh, Meris Maljoki, Andreas Lenner, Marc Bleyer



Trainer: Christian Svarc

FAC Wien: Tobias Bencsics, Josef Taieb, Kazim Olpak, Matthias Widy, Leart Haliti, Aris Stogiannidis, Manuel Petrović, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Paul Roitner, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Tobias Spraider, Hayden Montgomery Nelson Henry, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Isaiah Akhede, Dusan Devic



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: FC A11 - R.Oberlaa – FAC Wien Amateure, 3:1 (1:0)

82 Niklas Foitik 3:1

69 Niklas Foitik 2:1

54 Leart Haliti 1:1

22 Christian Eder 1:0

