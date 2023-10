First Vienna Amateure triumphieren im Gipfeltreffen gegen LAC-Inter

Details Montag, 23. Oktober 2023 22:48

Langsam werden die Vienna Amateure unheimlich und marschieren ohne Niederlage bis jetzt durch die Liga. Die Spielphilosophie von Erfolgstrainer Mehmet Sütcü scheint aktuell sehr gut aufzugehen. Nach neun Spielen in der 2. Landesliga führt man die Liga an, mit nur einem Unentschieden, in Summe 25 Punkte. Am vergangenen Wochenende ging es in das nächste Top-Spiel und zwar gegen LAC. Die mit 21 Punkten dich auf dem zweiten Platz lauern. Hier könnte sich schon eine Richtung für die Schlussrunden im Kampf um die Herbstmeisterschaft zeigen.

Amateure legen vor

Am Sonntag um 10:15 wurde die Partie vom Schiedsrichter Patrick Koscielnicki angepfiffen. Eine ungewohnte Anstoßzeit für die Gäste, die sie aber nicht aus der Ruhe bringen sollten. Die Vienna bot ein gutes auftreten von Beginn an. Die junge Mannschaft stand kompakt und zog ihren Matchplan genau durch. Etwas wirkliches Zählbares konnte aber niemand aus dem ersten Durchgang mitnehmen. Bis zur 31. Spielminute blieb es vom Stand von 0:0. Ein Standard sorgte dann erstmals für den Jubel auf Seiten der Gäste, verwandelt von Edvin Ramic. In weiterer Folge passierte bis zum Pausenpfiff vor dem Vienna-Tor wenig, offensiv ließ man jedoch gute Chancen liegen. Somit ging es mit 1:0 in die Pause.

Vienna baut Führung aus

Nach Wiederanpfiff änderte sich nur wenig. Weiter waren es die Gäste die klar überlegen waren und damit auch der vielleicht kleinen Favoritenrolle über die vollen 90 Minuten gerecht wurden. Man belohnte sich auch 15 Minuten nach Beginn des zweiten Durchgangs. Edvin Ramic schnürt seinen Doppelpack und stellt auf 2:0. Schon eine kleine Vorentscheidung, mit der man auch komfortabler in der Partie war. Mehrere Wechsel auf beide Seiten brachten viel Schwung in die Partie. Für die 150 Zuschauer gab es jedoch keine weiteren Tore. Die Vienna nimmt die drei Punkte mit und stärkt damit weiterhin die Statistik und die Ligaposition. LAC-Inter hat am Donnerstag diese Woche die Chance sich auswärts bei Fortuna 05 zu beweisen, um nicht ganz den Anschluss zu verlieren.

Stimme zum Spiel:

Mehmet Sütcü (Trainer FC First Vienna Amateure) “Aus Trainersicht war das Spiel zufriedenstellend. Wir waren wirklich gut in der Partie und haben wenig zugelassen, über unsere effizient vor dem Tor kann man aber noch diskutieren. Es war aufjedenfall ein guter und robuster Gegner, den die Jungs gut gemeistert haben. Jetzt liegt der Fokus schon wieder auf dem nächsten Gegner, wo wir genau so weiter machen wollen.“

Nächster Prüfstein für LAC-Inter ist DSV Fortuna 05 (Donnerstag, 11:00 Uhr). First Vienna FC 1894 misst sich am selben Tag mit Gersthofer Sportvereinigung (14:00 Uhr).

LAC-Inter: Dario Kurevija, Fabio De Monte, Ismael Drabo (K), Lukas Pauer, Tobias Seebacher, Eric Damschen, Patrik Canov, Ugljesa Lirsch, Valentin Neuhold, Moritz Urbanski, Tobias Ulbing



Ersatzspieler: Ege Eralp, Ludwig Hubauer, Amadou Sanyang, Dan-Fabian Cheles, Lucien Liyolo-Holzmann, Ismael Minoungou



Trainer: Günther Weigl

Vienna: Marcel Ecker, Lukas Lorinson, Jan Jankai, Nils Zatl, Nicholas Wunsch, Michael Valtchev, Edvin Ramic (K), Marvin Schuster, Joel Kitenge, Karl Höflich, Edin Huskovic



Ersatzspieler: Philipp Theissl, Haris Zahirovic, Hakija Mahmutovic, Kelechi Nnamdi, Michael Werdenich, Laurin Kratochwil



Trainer: Mehmet Sütcü

2. Landesliga: Landstraßer Athletik Club-Inter – First Vienna FC 1894 Amat, 0:2 (0:1)

60 Edvin Ramic 0:2

31 Edvin Ramic 0:1

