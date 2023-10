10 Siege 1 Unentschieden! Vienna Amateure weiterhin nicht aufzuhalten

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 23:29

Schon langsam kristalisieren sich einige Mannschaften heraus, die dieses Jahr für das Titelrennen in Frage kommen. Als Aufsteiger sind die Vienna Amateure aktuell der Top-Favorit auf den Titel. Eine sehr beeindruckende Statstik kann man auch vorweisen, nach 11 Partien hat man 10 Siege und nur ein Unentschieden. Trotzdem scheint man in jedes Spiel immer noch mit 100 Prozent zu gehen und sich nicht auszuruhen. Der heutige Gegner der Gersthofer SV befindet sich aktuell im Tabellenmittelfeld, kann aber auch schnell unangenhem werden.

Anfangs wurde den knapp 100 Zusehern am Vienna Campus ein ausgeglichenes Spiel geboten. Die Gäste kamen in eine Druckphase, doch es gelang nicht in Führung zu gehen. Stattdessen war es die Vienna die nach knapp 10 Minuten auf 1:0 stellte. Joel Kitenge maschiert durch die Gerhofer-Zentrale und schloss erfolgreich ab. Danach bot die Heimmannschaft eine wahre Welle an Chancen an. Es mangelte aber an der Auswertung, so auch der Trainer. Es gelang nicht die Führung bis zur Pause auszubauen. Das Spiel blieb also weiterhin offen und wird erst im zweiten Durchgang entschieden.

Vienna macht den Deckel drauf

Zur Halbzeit stellten natürlich beide Teams um, neue Pläne der beiden Trainer gilt es ab jetzt umzusetzen. Die Vienna spielte weiterhin auf und bot ein sehr dominantes Auftreten. Wieder dauerte es neun Minuten bis zum Torerfolg. Aus der Mitte kommt der Ball erneut auf Kitenge, der nach einem Haken ins kurze Eck auf 2:0 stellte. Damit brachte man Sicherheit ins eigene Spiel. Viele Wechsel auf beiden Seiten brachten neuen Schwung in die Partie. Den letzten Treffer der Partie gab es erneut auf Seiten der Heimmannschaft. Nach erfolgreichem Pressing schaltete die jüngere Mannschaft einfach schneller. Ein weiter Ball auf Zahirovic sorgte für den 3:0 Entstand.

Vienna Amat. tritt kommenden Samstag, um 14:00 Uhr, bei FC A11 - R.Oberlaa an. Einen Tag später empfängt Gersthofer Sportvereinigung DSV Fortuna 05.

Stimme zum Spiel

Mehmet Sütcü (Trainer Vienna Amateure)

"Die aktuelle Bilanz ist natürlich super, heute der zehnte Sieg im elften Spiel, das ist eine Ansage. Der Verlauf der Saison ist dadurch auch selbstverständlich zufriedenstellend, zu der Partie heute muss ich aber sagen, da ist noch Luft nach oben, aber daran arbeiten wir auch. Motivation und Einstellung haben gepasst und der Sieg tut den Jungs auch sicher gut."

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – Gersthofer Sportvereinigung, 3:0 (1:0)

86 Haris Zahirovic 3:0

54 Joel Kitenge 2:0

9 Joel Kitenge 1:0

