Torreicher Schlagabtausch zwischen FAC II und KSV Siemens

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 18:34

Am Sonntag, den 29.10.2023 war der KSV Siemens Großfeld zu Gast bei den Amateuren des FAC Wiens. Die Ausgangslage sprach für KSV Siemens, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. KSV Siemens Großfeld verschaffte sich mit dem 3:2-Erfolg gegen FAC Wien Amateure etwas Luft im Tabellenkeller und überholt die Konkurrenz aus Nußdorf.

Schlagabtausch bis in die letzte Minute

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Ernad Kupinic sein Team in der 18. Minute. Aus der Ruhe ließ sich Siemens nicht bringen. Er erzielte wenig später den Ausgleich (20.). Josip Ivankovic stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 35 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Pausenführung von KSV Siemens Großfeld fiel knapp aus. Das 2:2 von FAC Amat. stellte Senol Hasanoski sicher (62.). Der Treffer zum 3:2 sicherte KSV Siemens nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Ivankovic in diesem Spiel (71.). In der 80. Minute erhielt Inan Akkaya die Gelb-Rote Karte, sodass Siemens fortan in Unterzahl agieren musste. Schließlich holte KSV Siemens Großfeld gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 3:2-Sieg.

FAC hat defensiv ordentlich zu kämpfen

36 Gegentreffer musste FAC Wien Amateure im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Wann bekommen die Gastgeber die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen KSV Siemens gerät FAC Amat. immer weiter in die Bredouille. Zuletzt war bei FAC Wien Amateure der Wurm drin. In den letzten sieben Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Der KSV Siemens hingegen ließ nach der Blamage gegen Post SV den Kopf nicht hängen und spielte groß auf. Sie belohnten sich mit einer soliden Leistung mit drei Punkten.

Siemens bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem 14. Platz. KSV Siemens Großfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

Nächster Prüfstein für FAC Amat. ist Nußdorfer AC (Samstag, 16:00 Uhr). KSV Siemens misst sich am selben Tag mit Sportunion Schönbrunn (14:00 Uhr).

FAC Wien: Tobias Bencsics, Tarik Rusovic, Josef Taieb, Matthias Widy, Leart Haliti, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Leon Grgic, Yasin Khawasik, Hayden Montgomery Nelson Henry, Isaiah Akhede, Dusan Devic, Lorenzo Popovic



Trainer: Peter Weingartmann

Siemens Großfeld: Benjamin Sauer - Dominik Garic, Josip Ivankovic (K), Valentin Stollreiter, Karol Czajkowski - Markus Juricek, Inan Akkaya, Samson Belachew, Qamishe Zanyar - Yusuf Günes, Semih Yetim



Ersatzspieler: Luka Tchitchinadze, Kerem Aydemir, Hasim Hassan, Simon Loberau, Pascal Ntonga Bineng



Trainer: Damir Halilhodzic

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – KSV Siemens Großfeld, 2:3 (1:2)

71 Josip Ivankovic 2:3

62 Senol Hasanoski 2:2

35 Josip Ivankovic 1:2

20 Yusuf Guenes 1:1

18 Ernad Kupinic 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.