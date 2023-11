Nach Schock-Insolvenzmeldung: SC Ostbahn XI schlägt Wiener Sport-Club 1b

Details Montag, 06. November 2023 20:54

Unter der Woche machte noch die Information die Runde, dass der SC Ostbahn XI insolvent anmelden musste (zum Artikel). Davon ließ sich die Mannschaft am Samstag aber nicht beirren, denn sie holte drei Punkte gegen Wiener Sport-Club 1b. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Schnelle Führung

In der 15. Minute traf Ostbahn XI zum ersten Mal ins Schwarze. Für das 2:0 von SC Ostbahn XI zeichnete Angelo Kostic verantwortlich (26.). Für ruhige Verhältnisse sorgte SC Ostbahn XI, als man das 3:0 besorgte (32.). Gerasim Pavlovic nutzte die Chance für W. Sport-Club 1b und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 1:3 ins Netz. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Ostbahn weiter erfolgreich

Wiener Sport-Club 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber führt mit 16 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. W. Sport-Club 1b verbuchte insgesamt fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Wiener Sport-Club 1b ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Ostbahn XI hat nach dem souveränen Erfolg über W. Sport-Club 1b weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit dem Sieg baute Ostbahn XI die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Ostbahn XI acht Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. SC Ostbahn XI ist seit drei Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt Wiener Sport-Club 1b bei FAC Wien Amateure an, während Ostbahn XI zwei Tage zuvor SC Columbia Floridsdorf empfängt.

Wiener Sport-Club: Felix Gissauer - Hashim Rexhepi, Jakob Grimm (K), Niklas Marlovics, Selim Tütünci, Mateja Nedeljkovic - Eray Öztürk, Hüseyin Veli Yildiz, Liam Kratky - Gerasim Pavlovic, Berat Kocak



Ersatzspieler: Marcel Kleewein, Andrija Djokic, Atilla Dede, Aleksander Vdovitchenko, Johannes Wurm, Jahmina Korley



Trainer: Idrissa Soura

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Hakan Gevher, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Gökhan Ünver, Michael Reeh, Oguzhan Önemli, Angelo Kostic, Christoph Mattes (K), Orcun Köse, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Alexander John, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Denis Safin, Ali Yilmaz, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

2. Landesliga: Wiener Sport-Club 1b – SC Ostbahn XI, 1:3 (1:3)

35 Gerasim Pavlovic 1:3

32 Goekhan Uenver 0:3

26 Angelo Kostic 0:2

15 Oguzhan Oenemli 0:1

