Lucky Punch bringt Columbia Floridsdorf drei Punkte bei SC Ostbahn XI

Mit 1:2 verlor SC Ostbahn XI am vergangenen Freitag zu Hause gegen SC Columbia Floridsdorf. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Dieses fiel erst in der 90. Minute durch einen Elfmeter.

Führung für die Gastgeber

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gäste. Die Gastgeber starten besser und es sollte dann auch das 1:0 gelingen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Hakan Gevher sein Team in der 33. Minute - er versenkt einen Freistoß direkt im Kasten der Gastgeber. Zur Pause behielt Ostbahn XI die Nase knapp vorn.

Columbia Floridsdorf dreht Partie

Im zweiten Durchgang startet dann die Columbia besser ins Spiel. In Minute 59 erzielte Floridsdorf den Ausgleich - nach einem Eckball ist Batuhan Bueyuektazim mit dem Kopf zur Stelle. Dann geht es Hin und Her. Beide Teams versuchen das entscheidende Tor zu erzielen. Das sollte letztlich den Gästen gelingen. Zum Mann des Spiels avancierte Marco Josic, der für den Gast in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (90.) - er versenkt in letzter Sekunde einen Elfer im Kasten. Schließlich strich Columbia Floridsdorf die Optimalausbeute gegen SC Ostbahn XI ein.

Trotz der Niederlage fiel Ostbahn XI in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. Die gute Bilanz der Gastgeber hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Ostbahn XI bisher acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Ostbahn XI baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Columbia Floridsdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Floridsdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Seit neun Begegnungen hat Floridsdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Sonntag trifft SC Ostbahn XI auf TWL Elektra 1b, SC Columbia Floridsdorf spielt tags zuvor gegen FAC Wien Amateure.

Stimme zum Spiel:

Christian Resner (Sportlicher Leiter Columbia): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden, obwohl man sagen muss, dass ein Remis wohl das gerechtere Ergebnis gewesen wäre. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich gerne mit."

Aufstellungen:

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Hakan Gevher, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Gökhan Ünver, Michael Reeh, Oguzhan Önemli, Angelo Kostic, Christoph Mattes (K), Orcun Köse, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Alexander John, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Denis Safin, Ali Yilmaz, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

Columbia Floridsdorf: Stefan Nesic, Daniel Emeh, Ismail Tekcan, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Batuhan Büyüktazim, Rene Amtmann, Marco Josic, Bernhard Becali, Antonio Rados, Fabian Pisec



Ersatzspieler: Lukas Rosenberg, Milorad Peric, Nino Vincetic, Christopher Redl, Filip Lukasik, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

2. Landesliga: SC Ostbahn XI – SC Columbia Floridsdorf, 1:2 (1:0)

90 Marco Josic 1:2

59 Batuhan Bueyuektazim 1:1

33 Hakan Gevher 1:0

