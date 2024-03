FCJ Ottakring schlägt Tabellenführer von First Vienna im wilden Schlagabtausch

Details Samstag, 23. März 2024 16:45

In der 19. Runde der 2. Landesliga waren die Amateure von First Vienna zu Gast beim FCJ Ottakring. Nachdem die Hausherren letzte Woche gegen Schönbrunn wichtige drei Punkte einfahren konnten, wollen sie auch gegen den Spitzenreiter punkten. Nachdem man die Hinrunde aus Sicht von Ottakring mit 2:4 verloren hatte, will sich die Mannschaft revangieren und Punkte gegen den Abstieg sammeln. Die spielstarken Gäste wollen ungerne in der Tabelle Spannung erzeugen und versuchen auch gegen die Ottakringer Erfolg zu haben und weitere drei Punkte mitzunehmen. Für beide Mannschaft ist es ein wichtiges Spiel!

Waren diesmal die Glücklicheren

"Wir haben uns natürlich gut auf diese Partie vorbereitet und haben dann am Ende mit etwas Glück dieses Match gewonnen", erklärte Trainer Stefan Fastlabend. "Die Mannschaft hat gekämpft und in diesem wilden Hin und Her hätte alles passieren können", betonte Trainer Fastlabend. "Wir nehmen den Sieg hin wie jeden anderen, aber natürlich ist es ein kleiner Motivationsschub, wenn man den Tabellenführer ärgert. Die wichtigen Partien, wo es um den Abstieg gehen kann, kommen erst und auf diese Partien müssen wir uns fokussieren", fügte Trainer Stefan Fastlabend hinzu. "Wir haben gezeigt, dass wir Potenzial haben und dass wir es auch gegen stärkere Gegner aufnehmen können", berichtete Trainer Fastlabend. "Nächste Woche wird auch eine schwierige Partie, aber wir haben bereits geplant, wie wir auch die Fortuna knacken können und auch hier Punkte sammeln können", fügte Fastlabend hinzu.

Hitztiges Duell mit glücklichem Sieger

Beide Mannschaften wollten vor dem Duell die drei Punkte und das spiegelte sich auch in der Partie wider. Von Anfang an war die Partie sehr ausgeglichen und beide Mannschaften kamen zu ihren Chancen. In Minute 19 war es dann soweit und Edin Huskovic brachte die Vienna in Front. Eine kurze Schreckminute, allerdings spielten die Hausherren weiterhin konstant Fußball und achteten auf ihre Spielweise. Dies wurde in Minute 45 belohnt und die Hausherren erzielten kurz vor der Pause den Ausgleich zum 1:1. Nach der Pause wurde die Partie noch hitztiger und die Hausherren erzielten den Führungstreffer in Minute 47. Der Tabellenführer schien wenig überrascht und konnte die Partie in Spielminute 56 ausgleichen. Kurz darauf gingen die Hausherren wieder in Front und so war es Oliver Neustifer der das 3:2 erzielte. Erneut waren die Gäste im Angriff und erzielten in Minute 67 erneut den Ausgleich. Aber diese Partie sollte einen Sieger haben und so war es Tobias Feuchter der in Minute 90 das 4:3 für die Hausherren erzielte und die drei Punkte fixierte.

FCJ Alt-Ottakring: Paul Moser - Samuel Chira, Niklas Schwarzl, Paul Keschmann - Patrick Neureiter (K), Dominik Belada, Adonis Ghiban, Oliver Neustifter, Douglas Escobar Magana, Tobias Feuchter - Tobias Schumi



Ersatzspieler: David Domig, Alexander Schmit, Oskar Broukal, Sebastian Krainz, Islam Awad, Rafael Wieser



Trainer: Stefan Fastlabend

Vienna: Marcel Ecker, Dean Titkov, Haris Zahirovic, Michael Valtchev, Hakija Mahmutovic, Edvin Ramic (K), Antonio Paric, Kelechi Nnamdi, Edin Huskovic, Lukas Lorinson, Joel Kitenge



Ersatzspieler: Christian Spitzer, Paolo Aurelio Piccinini, Razvan Boca, Jan Jankai, Karl Höflich, Aleksandar Prvulovic



Trainer: Mehmet Sütcü

