Knapper Erfolg für Post SV

Details Sonntag, 24. März 2024 09:04

"Am Ende war es ein verdienter, wenngleich knapper Erfolg für uns." Khajik Jerjes durfte sich Samstagnachmittag über einen 2:1-Heimsieg seines Post SV über DSV Fortuna 05 freuen. In einer temporeichen Partie schlugen die Hausherren früh zu (10.,19.), Fortuna brachte in Halbzeit zwei aber nochmal Spannung rein.

Früher Doppelschlag

Es war von Beginn an eines der besseren Spiele der 2. Landesliga. "Das Match hatte echt viel Tempo und wir einen super Start", war Jerjes mit der Anfangsphase sehr zufrieden. Zurecht, trafen seine Jungs doch in den ersten 20 Minuten gleich doppelt. Zuerst sorgte Jukka Frühmann für das 1:0 (10.), knapp zehn Minuten später erhöhte Markus Lauber auf 2:0 (19.). "Kurz vor der Pause hätten wir auch noch das 3:0 machen müssen, haben das aber verabsäumt und den Gegner im Spiel gelassen", kritisierte Jerjes.

Gäste kommen heran

Post boten sich vor allem dann in Halbzeit zwei Konterchancen, die man aber ausließ. Fortuna hatte kurz vor dem Anschlusstreffer durch Aladin Stafa per Elfmeter (69.) schon die große Chance auf den Anschlusstreffer. Da konnte sich Post-Torhüter Mario Kovacevic aber auszeichnen. Danach war es eine Partie, deren Ende nicht vorherzusehen war. Fortuna versuchte es in der Schlussphase mit hohen Bällen. "Das ist natürlich gefährlich, weil immer etwas passieren kann." Schlussendlich gelang es den Gästen aber nicht mehr den Ausgleich zu erzielen.

In zwei Wochen, am 07.04.2024, tritt Post SV Wien bei Landstraßer Athletik Club-Inter an, während DSV Fortuna 05 einen Tag früher FCJ Alt Ottakring empfängt.

2. Landesliga: Post SV Wien – DSV Fortuna 05, 2:1 (2:0)

69 Aladin Stafa 2:1

19 Markus Lauber 2:0

10 Jukka Fruehmann 1:0

