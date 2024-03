Columbia Floridsdorf im Torrausch - sechs Tore gegen Gersthofer SV

Details Sonntag, 24. März 2024 11:48

SC Columbia Floridsdorf erteilte Gersthofer Sportvereinigung eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. SC Columbia Floridsdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Gersthofer SV einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte Gersthofer Sportvereinigung mit 3:1 für sich entschieden.





Blitzstart der Gastgeber

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Floridsdorf bereits in Front. Mario Pollack markierte in der dritten Minute mit einem direkten Eckball die Führung. Geschockt zeigte sich Gersthofer SV nicht. Nur wenig später war Luka Vrljanski mit dem Ausgleich zur Stelle (6.) - schöne Umschaltaktion nach einem Corner der Gastgeber. Damit ist wieder alles offen und die Gäste können das Spiel auch relativ offen gestalten. Ehe Antonio Rados sich nach einem Corner in der 30. Spielminute in die Torschützenliste eintrug. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als SC Columbia Floridsdorf seinen dritten Treffer nachlegte (41.) - schöne Aktion über mehrer Stationen. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Klare Sache

Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Kevin Nendwich (46.), Rados (56.) und Daniel Maurer (64.). Dazwischen vergab man aber einen Elfmeter und auch die Stange traf man. Letztlich fuhr Floridsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Columbia Floridsdorf macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position fünf. SC Columbia Floridsdorf verbuchte insgesamt sieben Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Nach fünf sieglosen Spielen ist Floridsdorf wieder in der Erfolgsspur.

In der Defensivabteilung von Gersthofer Sportvereinigung knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Die Gäste mussten schon 46 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Gersthofer SV musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gersthofer Sportvereinigung insgesamt auch nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Gersthofer SV überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Columbia Floridsdorf tritt erst am 06.04.2024 (15:00 Uhr) zum nächsten Spiel bei FC A11 - R.Oberlaa an. Einen Tag später empfängt Gersthofer Sportvereinigung TWL Elektra 1b.

Stimme zum Spiel:

Michael Maurer (Trainer Floridsdorf): „Über 90 Minuten war es ein durchaus verdienter Sieg meiner Mannschaft. Ich glaube auch dass der Sieg in dieser Höhe verdient war. Jetzt freue ich mich wirklich dass die Mannschaft - auch mit diesen Ausfällen - den ersten Sieg in der Rückrunde feiern kann und wünsche allen Frohe Ostern.“

Aufstellungen:

Columbia Floridsdorf: Amir Bacha, Daniel Emeh, Marcel Neumann, Robert Lalic, Kevin Nendwich (K), Mario Pollack, Batuhan Büyüktazim, Rene Amtmann, Daniel Maurer, Antonio Rados, Fabian Pisec



Ersatzspieler: Martin Jonovic, Mohamed Khorchid, Ismail Tekcan, Christopher Redl, Lukas Damjanovic, Klemens Meyer



Trainer: Michael Maurer

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Arburim Hiseni, Eyüp Ibrahimoglu, Burak Cakir, Dominik Deptula - Philipp Bencsik (K), Yuri Grijo Nagy Bom, Hamza Kirilmaz, Ahmetcan Karahasan - Boris Biro, Luka Vrljanski



Ersatzspieler: Nicolas Müller, Boban Milenkovic, Franjo Dumancic, Meinrad Morgner, Enes Deniz



Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: SC Columbia Floridsdorf – Gersthofer Sportvereinigung, 6:1 (3:1)

64 Daniel Maurer 6:1

56 Antonio Rados 5:1

46 Kevin Nendwich 4:1

41 Batuhan Bueyuektazim 3:1

30 Antonio Rados 2:1

6 Luka Vrljanski 1:1

3 Mario Pollack 1:0

