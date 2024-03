Nußdorfer AC überrollt Siemens Großfeld bei Schützenfest

Details Sonntag, 24. März 2024 21:52

In der 19. Runde der 2. Landesliga war die Mannschaft von Siemens Großfeld zu Gast beim Nußdorfer AC. Für beide Mannschaften ging es in dieser Partie um alles und beide waren heiß für die drei Punkte. Der Nußdorfer AC konnte sich in den letzten Partien auszeichnen und geht mit breiter Brust in dieses Spiel. Es ist ein regelrechtes Sechs-Punkte-Spiel in der beide Mannschaften alles geben werden und ihre Chancen konsequent nutzen werden. Nachdem der NAC bereits in der Hinrunde mit 2:0 gewinnen konnte, planen die Nußdorfer auch diesmal mit drei Punkten vom Platz zu gehen und einen weiteren großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Wichtiges Sechs-Punkte-Spiel für uns entschieden

"Es war, wie jedes Spiel, eine wichtige Partie für uns in der wir als Sieger vom Platz gehen wollten", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Es war am Anfang recht ausgeglichen aber durch unseren Doppelschlag konnten wir gleich mal mit 2:0 in Front gehen, was wir auch in die Halbzeit mitgenommen haben. Diesmal haben wir weiter auf das nächste Tor gedrückt und haben uns nicht komplett auf die Defensive konzentriert", fügte Vogl hinzu. "Wir haben auf das nächste Tor gedrängt und haben so weiter gespielt wie in Halbzeit eins! Das 6:0 war durch unsere starke Leistung gerecht und wir wollen trotzdem nicht zu euphorisch werden und nehmen den Sieg an, wie in den letzten Spielen", betonte Sportlicher Leiter Vogl. "Wir sind überzeugt, dass wir durch unsere Verbesserungen jedem Gegner gefährlich und unangenehm werden können. Auch gegen Maccabi Wien werden wir uns intensiv vorbereiten und versuchen den Gegner früh unter Druck zu setzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere starke Siegesserie fortsetzen können", fügte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl hinzu.

Doppelschlag entwickelt sich zu Schützenfest

Von Anfang an war viel Schwung in der Partie und beide Mannschaften spielten auf Sieg. Nach ein paar Minute war klar, dass der Nußdorfer AC die Oberhand über das Spiel hatte und es über weite Strecken auch klar dominierte. Nach rund 20 Minuten konnten die Nußdorfer innerhalb von zwei Minuten auf 2:0 erhöhen und spielten diese Führung in die Pause. Nach der Pause gaben die Hausherren weiterhin Gas und so war es Michael Ghil der in Minute 49 auf 3:0 erhöhte. Siemens Großfeld wusste, dass in dieser Partie keine Punkte mehr zu holen waren, ehe Mahdi Aouas in Minute 75 auf 4:0 stellte. Wenig später erzielten die Nußdorfer noch das 5:0 und Lasse Czeschel fixierte in Minute 90 den 6:0 Endstand. Für die Mannschaft vom Nußdorfer AC ein voller Erfolg, welchen sie in zwei Wochen gegen Maccabi Wien forsetzen wollen.

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral, Tolga Imren, Christoph Fehringer - Tobias Jauschowetz, Lasse Czeschel, Lukas Maschler, Michael Gihl (K), Pieter Vestjens, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Marco Zapracsny, Niklas Villinger, Max Triebel, Nemanja Zivulovic



Trainer: Thomas Kral

Siemens Großfeld: Benjamin Sauer - Daniel Rodrigues Alves, Josip Ivankovic (K), Chidinma Onuorah, Karol Czajkowski - Antonio Jozic, Markus Juricek, Peter Beigel, Samson Belachew, Sebastian Gündl - Vedad Delic



Ersatzspieler: Luka Tchitchinadze, Hasim Hassan, Inan Akkaya, Jason Zou, Simon Loberau, Tarik Suta



Trainer: Damir Halilhodzic

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.