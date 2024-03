FAC Amateure drehen Spiel gegen SC Maccabi Wien

Details Montag, 25. März 2024 18:38

Durch ein 3:1 holten sich die FAC Amateure in der Partie gegen Maccabi Wien drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich FAC Wien Amateure die Nase vorn. Im Hinspiel war der Heimmannschaft in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Führung für Maccabi

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der FAC-Jungs. Für die 1:0-Führung von Maccabi war Darius Grega verantwortlich - er geht links in den Strafraum und zieht flach ab. Schon davor hatte er eine tolle Gelegenheit, die er aber nicht nutzen konnte. Vor 75 Zuschauern war der Stürmer zur Stelle. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

FAC dreht Spiel

Im zweiten Durchgang der Blitzstart des FAC. Ernad Kupinic ließ sich nach einem Eckball in der 49. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die FAC Amateure. In der Folge geht es Hin und Her. Beide Teams wollen die Führung. Kazim Olpak traf dann - nachdem er sich durchgetankt hatte - zum 2:1 zugunsten der FAC Wien Amateure (81.). Rasid Ikanovic versenkte die Kugel nach einere Hereingabe zum 3:1 für den FAC (83.). Am Schluss gewannen die FAC Wien Amateure gegen SC Maccabi Wien.

Der FAC muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das bisherige Schlusslicht, FAC Wien Amateure, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 14. Man bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen sind die FAC Wien Amateure wieder in der Erfolgsspur.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt Maccabi den zehnten Platz in der Tabelle ein. Der Angriff ist beim Gast die Problemzone. Nur 29 Treffer erzielte SC Maccabi Wien bislang. Sieben Siege, ein Remis und elf Niederlagen hat Maccabi momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von SC Maccabi Wien waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Nach einer Spielpause von zwei Wochen geht die Saison für beide Teams weiter. Der FAC reist am 06.04.2024 zu Sportunion Schönbrunn, während Maccabi einen Tag später bei Nußdorfer AC zu Gast ist.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC): "Auch wenn der Gegner sehr gute Phasen im Spiel hatte, haben wir das Spiel, vor allem auf Grund der zweiten Halbzeit, verdient gewonnen. Heute haben wir gezeigt dass wir ein Team sind, in dem jeder für jeden alles gibt!"

Aufstellungen:

FAC Wien: Tobias Bencsics, Tarik Rusovic, Josef Taieb, Kazim Olpak, Matthias Widy, Leart Haliti, Aris Stogiannidis, Ernad Kupinic, Rasid Ikanovic, Rudolf Wendl, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Leon Grgic, Yasin Khawasik, Isaiah Akhede, Anton Martinovic, Mario Mandl, Dusan Devic



Trainer: Peter Weingartmann

Maccabi Wien: David Ljevar, Nico Gerak, Majlind Mehmetaj (K), Darius Grega, Noah Karl, Denis Mehmedagic, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Krystian Koller, Eray Sinavu, Aytac Sahin



Ersatzspieler: Elias Behringer, Daniel Briffaut, Stefan Sirkic, Mateo Dragicevic, David Patiashvili, Justin Oghafua



Trainer: Milan Sprecakovic

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – SC Maccabi Wien, 3:1 (0:1)

83 Rasid Ikanovic 3:1

81 Kazim Olpak 2:1

49 Ernad Kupinic 1:1

13 Darius Grega 0:1

