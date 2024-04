Nußdorfer AC setzt Siegesserie auch gegen Maccabi Wien fort

Details Sonntag, 07. April 2024 18:42

In der 20. Runde der 2. Landesliga war die Mannschaft von Maccabi Wien zu Gast beim aufspielenden Nußdorfer AC. Die Nußdorfer wollen ihre Siegesserie fortsetzen und den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter ausbauen. Auf der anderen Seite möchte sich Maccabi Wien gegen einen direkten Konkurrenten beweisen und auch in der Meisterschaft Punkte sammeln. Die Nußdorfer möchten sich nach dem 2:0 in der Hinrunde revangieren und drei Punkte sammeln. Für beide Mannschaften ist es eine wichtige Partie, um weitere wichtige Punkte gegen den Abstieg zu sammeln und von den unteren Plätzen zu entwischen.

Schwächste Leistung reicht auch für drei Punkte

"Natürlich sind wir froh über die drei Punkte und im Großen und Ganzen sind diese auch verdient, allerdings war das von den Partien in der Hinrunde bis jetzt die schwächste Partie von uns", erklärte Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "In Halbzeit eins konnten wir zunächst in Führung gehen und haben die Partie ganz gut im Griff gehabt. Auch nach dem Ausgleich waren wir drückender konnten uns aber keine klare Torchance erarbeiten. In Halbzeit zwei war die Partie zunächst ausgeglichen und beide Teams kamen zu ihren Chancen", fügte Sportlicher Leiter Vogl hinzu. "Lange haben wir gebraucht aber schlussendlich konnten wir innerhalb von fünf Minuten die Partie für uns entscheiden und einen weiteren Sieg fixieren. Nächste Woche gegen den Sport-Club wird es sicherlich auch nicht leicht, vor allem am Sport-Club Platz, aber wir haben in den letzten fünf Partien unsere Klasse bewiesen und konnten wichtige Punkte einfahren", berichtete Sportlicher Leiter Wolfgang Vogl. "Es wird jetzt natürlich schwierig, da vor allem die Amateure von den starken Temas nochmal Gas geben werden und sich von den Kampfmannschaften ein paar Spieler von oben runterholen wird, um ein paar Plätze gut zu machen", kritisierte Vogl.

Fünf Siege in Folge

Für den Nußdorfer AC ist es weiterhin ein Kampf um den Klassenerhalt, welchen sie bis jetzt souverän meistern. Zuletzt konnte man sich gegen direkten Konkurrenten von Siemens Großfeld mit 6:0 behaupten und das soll nun auch gegen Maccabi Wien passieren. Früh gehen die Hausherren in Führung und dominieren die Partie. Nach dem 1:0 in der 19. Spielminute wurde die Partie etwas schläfrig und so konnte kurz vor der Pause Maccabi Wien im Namen von Mateo Dragicevic den wichtigen Ausgleich erzielen. Beide Mannschaften spielten in Halbzeit zwei auf Sieg, jedoch schwächten sich die Gäste in Minute 57 und durften nur noch mit zehn Mann weitermachen. In Minute 75 konnten die Nußdorfer schlussendlich doch den Siegestreffer erzielen und wenig später gelang Niklas Villinger die Entscheidung und das 3:1.

NAC: Jakob Chiste - Thomas Kral, Tolga Imren, Christoph Fehringer - Can Bakici, Tobias Jauschowetz, Lukas Maschler, Michael Gihl (K), Emilian Celo, Denis Bakici - Mahdi Aouas



Ersatzspieler: Aleksandar Randjelovic, Niko Fischer, Lorin Leidenfrost, Niklas Villinger, Dominik Hofer, Pieter Vestjens



Trainer: Thomas Kral

Maccabi Wien: David Ljevar, Daniel Briffaut, Stefan Sirkic, Majlind Mehmetaj, Mateo Dragicevic (K), David Patiashvili, Noah Karl, Denis Mehmedagic, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Aytac Sahin



Ersatzspieler: Elias Behringer, Florian Fürst, Laurence Opitz, Nikola Badjikic, Justin Oghafua, Eray Sinavu



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

