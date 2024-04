SC Ostbahn XI bezwingt DSV Fortuna 05 im Fußballkrimi

Details Samstag, 13. April 2024 11:05

In der 21. Runde der zweiten Landesliga war die Mannschaft von Fortuna 05 zu Gast beim Tabellenzweiten von SC Ostbahn XI. Nachdem die Fortuna letzte Woche gegen FCJ Ottakring keine Punkte sammeln konnte, wollen sie diesmal zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Männer von Ostbahn XI möchte sich nach dem Patzer gegen den Spitzenreiter von der First Vienna wieder aufbauen und zuhause einen Sieg einfahren, um den Anschluss an Platz eins nicht zu verlieren. Für beide Mannschaften ist es eine wichtige Partie, um die Ziele in der Saison weiterhin zu verfolgen und oben in der Tabelle dran zu bleiben.

Haben den Sieg erkämpft

"Grundsätzlich war es eine ausgeglichene Partie in der beide Mannschaften die drei Punkte mitnehmen hätten können. Es gab viele Chancen auf beiden Seiten und beide Mannschaften hätten sich den Sieg verdient", erklärt Sportlicher Leiter Robert Kovanda. "In der ersten Halbzeit waren die Gäste etwas besser, jedoch konnten wir alle Chancen der Gegner sehr stark verteidigen und unser Torwart die Gefahren verhindern. In der zweiten Halbzeit kamen wir gut aus der Kabine und konnten direkt unsere erste Chance in ein Tor verwandeln. Nach dem 1:0 konnten wir den Gegner gut kontrollieren und haben uns weitere Chancen erarbeitet", fügte Kovanda hinzu. "Wir waren nach dem Tor die bessere Mannschaft und konnten den Sieg sicher zu Ende spielen. In der Tabelle sind wir nach der letztrigen Niederlage natürlich etwas hinter dem Spitzenreiter, jedoch war unser Ziel nicht der Aufstieg, da die Amateure von den Profi-Mannschaften das ganze sowieso verfälschen. Wir sind zufrieden mit Platz und wollen am Ende der da oben mitspielen und am Ende in den Top drei sein", erklärte Sportlicher Leiter Kovanda.

Früher Treffer entscheidet Spiel

Beide Mannschaften wollten diesen Sieg, um in der Tabelle weiter nach oben zu kommen und die Konkurrenz unter Druck zu setzen. In den Anfangsminuten waren die Gäste deutlich besser und erarbeiteten sich zahlreiche Chancen. Die Hausherren standen in der Defensive jedoch souverän und konnten alle Angriffe der Fortuna wegverteidigen. So stand in der Halbzeit auf beiden Seiten die 0, allerdings mussten sich die Hausherren rütteln, um sich mehr Chancen in Halbzeit zwei zu erarbeiten. Die Mannschaft von Ostbahn XI kam frisch aus der Partie startete stark in die Partie. Kurz darauf konnten die Männer von Ostbahn auch in Front und gehen, als Oliver Pilarek in Minute 51 das 1:0 erzielt. Danach waren die Hausherren sehr spieldominant und haben hinten den Kasten sauber gehalten. Für Ostbahn XI sind es wichtige drei Punkte, um den Amateuren von Vienna nochmals gefährlich zu werden und ein wenig Druck auszuüben.

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver (K), Michael Reeh, Oliver Pilarek, Oguzhan Önemli, Kaan Gökmen, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Nürettin Köse, Niklas Gall, Denis Ivanovic, Kaan Ismet Cankorur, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Maximilian Loicht, Lukas Schöberl, Luca Centrone, Martin Blazevic - Konstantin Langer, Felix Kubeczko, Aladin Stafa - Hischam Aouas, Fabian Kühnberger, Finnan Smith



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Omar Zarti, Ivo Österreicher, Jakob Linsbichler, Raphael Kutiak, Nikolas Keseljevic



Trainer: Zemri Deari

