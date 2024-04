Hin und Her und am Ende Remis zwischen Post SV und Gersthofer SV

Details Sonntag, 14. April 2024 08:28

"Bei gefühlten 40 Grad war das Spiel Werbung für den Fußball", zeigte sich Wolfgang Prochaska vom Spiel gegen den Post SV Wien begeistert. Am Ende trennten sich beide Teams, nachdem sie sowohl in Führung als auch in Rückstand lagen, mit einem gerechten 2:2. Für die Gäste ein ungemein wichtiger Punkt im Kampf gegen den Abstieg.

Hin und Her

Den besseren Start in die Partie hatten die favorisierten Hausherren. Marko Stojanovic brachte den Post SV nach einem unnötigen Ballverlust der Gäste mit einer sehenswerten Einzelleistung in der 21. Minute in Front. "Die Reaktion der Jungs war aber großartig, sie haben sich da nicht hängen lassen." Wenige Augenblicke später besorgte Philipp Bencsik, nach Freistoß von Cakir, per Kopf den Ausgleich (25.). Hamza Kirilmaz machte es ihm in der 35. Minute nach und macht ebenfals per Kopf, wieder nach Cakir-Freistoß, das 2:1 der Gäste perfekt. Zur Pause behielt der Gersthofer SV die Nase knapp aber verdient vorne.

Später Post-Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel war es über weite Strecken eine ausgeglichene Partie. Die Gäste ließen wenig zu. Selber hatten sie die Vorentscheidung am Fuß. Kahrahasan ließ die Chance alleine vorm Post-Keeper aber liegen. Für das zweite Tor von Post SV Wien war Jukka Frühmann verantwortlich, der in der 76. Minute aus kurzer Distanz das 2:2 besorgte. Zivkovic im Tor der Prochaska-Elf, hielt seiner Mannschaft dann mit starken Paraden noch den Punkt fest. Letztlich gingen die Gastgeber und Gersthofer Sportvereinigung mit jeweils einem Punkt auseinander.

Post SV tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei FC A11 - R.Oberlaa an. Einen Tag später empfängt Gersthofer SV FCJ Alt Ottakring.

Post SV: Mario Kovacevic, Maximilian Bernkop-Schnürch, Lenz Haberler, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Halil Günay, Mohamed Sobri, Magomed Baibulatov, Jukka Frühmann (K), Markus Lauber, Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Nemanja Greblic, Hannes Pircher, Albert Nordtveit-Hetesi, Jonas Ender, Tobias Prinz, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Burak Cakir, Dominik Deptula - Can Lachner, Philipp Bencsik, Ercan Cakir (K), Boban Milenkovic, Hamza Kirilmaz, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Boris Biro



Ersatzspieler: Arburim Hiseni, Chalid Farag Shahin, Filip Lukasik, Franjo Dumancic, Sean Juruk



Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: Post SV Wien – Gersthofer Sportvereinigung, 2:2 (1:2)

76 Jukka Frühmann 2:2

35 Hamza Kirilmaz 1:2

25 Philipp Bencsik 1:1

21 Marko Stojanovic 1:0

Details

