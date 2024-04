First Vienna Amateure machen es den Profis gleich: Kantersieg gegen SC Ostbahn XI

Details Montag, 08. April 2024 10:13

Die First Vienna FC 1894 Amateure fertigten SC Ostbahn XI am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 9:0 ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holten die First Vienna FC Amateure den maximalen Ertrag. Die Null hatte im Hinspiel auf beiden Seiten gestanden. Was war das für ein Wochenende für die Vienna-Herren-Teams? Auch die Profis in der 2. Liga hatten einen Kantersieg eingefahren - 7:3 gegen SKN St. Pölten (zum Bericht).

Vienna von Beginn stärker

Vor 240 Zuschauern hatte Ostbahn XI kaum etwas entgegenzusetzen. Folgerichtig geriet die Gäste früh auf die Verliererstraße - Kitenge trifft nach wenigen Minuten nach einer Hereingabe von links von Huskovic aus 7 Metern ins kurze Eck. In der 23. Minute brachte Antonio Paric das Netz für Vienna zum Zappeln - Ecke von links von Wunsch aufs linke 16er-Eck, von wo Paric sehenswert ins lange Eck trif. Mit dem 3:0 für den Tabellenführer war das Spiel eigentlich schon entschieden (31.) - Paric mit der flachen Hereingabe von links in den Strafraum und Kitenge vollendet mit der Fußspitze. In der 33. Minute legte die Heimmannschaft zum 4:0 nach - Edelhofer schlenzt den Ball ins Eck. Haris Zahirovic überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für die First Vienna FC 1894 Amateure (37.) - Zahirovic zieht links in den Strafraum und zieht mit links ab, er trifft ins kurze Kreuzeck. In der ersten Hälfte lieferte SC Ostbahn XI eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Klare Sache

First Vienna FC schraubte das Ergebnis in der 46. Minute mit dem 6:0 in die Höhe. Vienna ließ den Vorsprung in der 57. Minute anwachsen. Auch in der Nachspielzeit kannte First Vienna FC keine Gnade und markierte den neunten Treffer (91.). Schließlich war das Schützenfest für die Vienna Amateure beendet und Ostbahn XI gnadenlos vorgeführt.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnten sich die First Vienna FC 1894 Amateure beim Sieg gegen SC Ostbahn XI verlassen, und auch tabellarisch sieht es für Vienna Amat. weiter verheißungsvoll aus. Mit nur 20 Gegentoren hat First Vienna FC die beste Defensive der 2. Landesliga. Vienna weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, drei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Die First Vienna FC 1894 Amateure erfüllten zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ostbahn XI hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Die gute Bilanz von SC Ostbahn XI hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Ostbahn XI bisher 14 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Am kommenden Samstag treffen die First Vienna FC Amateuren auf die FAC Wien Amateure, während SC Ostbahn XI einen Tag zuvor DSV Fortuna 05 empfängt.

2. Landesliga: First Vienna FC 1894 Amat. – SC Ostbahn XI, 9:0 (5:0)

91 Joel Kitenge 9:0

60 Luca Edelhofer 8:0

57 Dalibor Velimirovic 7:0

46 Joel Kitenge 6:0

37 Haris Zahirovic 5:0

33 Luca Edelhofer 4:0

31 Joel Kitenge 3:0

23 Antonio Paric 2:0

14 Joel Kitenge 1:0

Foto: First Vienna FC

