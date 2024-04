Schönbrunn nach Sieg gegen Maccabi Wien zurück in der Spur

Details Montag, 15. April 2024 08:18

"Es war ein sehr wichtiges Spiel gegen eine Mannschaft, die ebenso wie wir, nicht ideal ins Frühjahr gestartet ist." Für Peter Kostolansky war der 4:0-Sieg von Sportunion Schönbrunn gegen SC Maccabi Wien von enormer Wichtigkeit. Über den Ausgang der Partie gab es eigentlich nie einen Zweifel, zu überlegen waren die Hausherren. Maccabi enttäuschte über weite Strecken der Partie.

Von Beginn an präsent

"Wir haben die Partie von Anfang an dominiert, konnten uns auch schnell belohnen." Die Hausherren erwischten einen guten Start und gingen früh in Führung. Clemens Werner brachte sein Team, nach einem Abstoß und Kopfballvorlage von Walter Urban in der neunten Minute in Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Semir Kovacevic auf Seiten von Sportunion Schönbrunn durch eine herrliche Einzelaktion das 2:0 (40.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Trockener Heimsieg

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Bild des Spiels. Schönbrunn war überlegen, ohne jedoch spielerisch zu glänzen. Die Tore aber machten sie trotzdem. Für das 3:0 von Schönbrunn sorgte Alexander Jakob, der in Minute 68 nach einem Freistoß in den Strafraum zur Stelle war. In derselben Minute hatte Sebastian Thienen-Adlerflycht von SC Maccabi Wien Gelb-Rot kassiert, musste Maccabi die Schlussphase mit einem Mann weniger absolvieren. Die Gastgeber legten in der Nachspielzeit noch einen drauf: Milos Stepanovic traf per schönem Weitschuss zum Endstand (90.+1).

Peter Kostolansky: "Es war für uns einfach enorm wichtig, auch weil nächste Woche die Vienna auf uns wartet. Wir haben heute nicht unbedingt schön gespielt aber der Sieg war umso wichtiger."

Am kommenden Samstag tritt Schönbrunn bei First Vienna FC 1894 Amat. an, während SC Maccabi Wien einen Tag später Wiener Sport-Club 1b empfängt.

Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Alexander Jakob, Niklas Felix Braun, Mohamed Hassanein, Niko Thurnwald (K) - Semir Kovacevic, John Paul Legado, Daniel Gasser - Jonas Zethofer, Clemens Werner, Walther Urban



Ersatzspieler: Milos Stepanovic, Artin Akdedian, Edin Butkovic, Mikail Ceri, Adrian Wehr, Tobias Zethofer



Trainer: Peter Kostolansky

Maccabi Wien: David Ljevar, Nico Gerak, Daniel Briffaut, Darius Grega, Noah Karl (K), Denis Mehmedagic, Sebastian Thienen-Adlerflycht, Rijad Husic, Krystian Koller, Justin Oghafua, Aytac Sahin



Ersatzspieler: Elias Behringer, Florian Fürst, Stefan Sirkic, David Patiashvili, Nikola Badjikic



Trainer: Milan Sprecakovic , MSc

2. Landesliga: Sportunion Schönbrunn – SC Maccabi Wien, 4:0 (2:0)

91 Milos Stepanovic 4:0

68 Alexander Jakob 3:0

40 Semir Kovacevic 2:0

9 Clemens Werner 1:0

