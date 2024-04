First Vienna FC Amateure preschen mit Kantersieg über die FAC Amateure weiter Richtung Titel

Details Montag, 15. April 2024 08:01

Die First Vienna FC 1894 Amateure erteilten den FAC Wien Amateuren eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für First Vienna FC. Die Überraschung blieb aus: Gegen die Vienna kassierten die FAC Amateure eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel, das 3:2 geendet war, hatte auch schon seinen Sieger mit First Vienna FC gefunden. Inklusive dem 9:0 in der Vorwoche haben die Döblinger nun 14 Tore in zwei Spielen erzielt und preschen weiter Richtung Meistertitel.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Dabei ist das Spiel im ersten Durchgang weitgehend ausgeglichen. Auch die Floridsdorfer spielen munter nach vorne und finden auch Halbchancen vor. Vor dem Seitenwechsel sorgte Nicholas Wunsch mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die FAC Wien Amateure. Die Pausenführung der First Vienna FC Amateure fiel knapp aus.

Klare Sache

Im zweiten Durchgang drehten die Gäste dann aber auf. Edin Huskovic erhöhte den Vorsprung des Gasts nach 54 Minuten auf 2:0. Doppelpack für den Ligaprimus: Nach seinem ersten Tor (71.) markierte Hakija Mahmutovic wenig später seinen zweiten Treffer (75.). Dalibor Velimirovic war es, der kurz vor Ultimo das 5:0 besorgte und die Vienna Amateure inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (92.). First Vienna FC überrannte den FAC förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Nach 21 Spieltagen haben die FAC Wien Amateure die rote Laterne inne. Im Sturm des Gastgebers stimmt es ganz und gar nicht: 33 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Der FAC musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die FAC Wien Amateure insgesamt auch nur fünf Siege und vier Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der FAC in dieser Zeit nur einmal gewann.

Nach 21 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für die First Vienna FC Amateure 54 Zähler zu Buche. An den Vienna-Jungspunden gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 20-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 2. Landesliga. Zuletzt lief es erfreulich für die First Vienna FC 1894 Amateure was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für die FAC Wien Amateure ist DSV Fortuna 05 (Samstag, 14:00 Uhr). Die First Vienna FC Amateure messen sich am selben Tag mit Sportunion Schönbrunn (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Gökce Tuna (Trainer Vienna Amateure): "Wir haben das Spiel über die 90 Minuten kontrolliert und dominiert. Die Jungs haben wirklich wieder eine Top-Einstellung gehabt und dementsprechend auch das Ergebnis dann. Erneut konnten wir wichtige drei Punkte einfahren."

Aufstellungen:

FAC Wien: Tobias Bencsics, Yasin Khawasik, Josef Taieb, Matthias Widy, Leart Haliti, Aris Stogiannidis, Ernad Kupinic, Hayden Montgomery Nelson Henry, Rasid Ikanovic (K), Rudolf Wendl, Dusan Devic



Ersatzspieler: Leon Grgic, Anton Martinovic, Diyar Cifci, Luka Lalic, Armin Domuzeti



Trainer: Peter Weingartmann

Vienna: Marcel Ecker, Marvin Schuster, Joel Kitenge, Dean Titkov, Luca Edelhofer, Nicholas Wunsch, Haris Zahirovic, Antonio Paric, Kelechi Nnamdi, Edin Huskovic, Lukas Lorinson (K)



Ersatzspieler: Christian Spitzer, Michael Valtchev, Hakija Mahmutovic, Dalibor Velimirovic, Karl Höflich, Jan Jankai



Trainer: Gökce Tuna

2. Landesliga: FAC Wien Amateure – First Vienna FC 1894 Amateure 0:5 (0:1)

92 Dalibor Velimirovic 0:5

75 Hakija Mahmutovic 0:4

71 Hakija Mahmutovic 0:3

54 Edin Huskovic 0:2

45 Nicholas Wunsch 0:1

Foto: First Vienna FC

