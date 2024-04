Nach 0:1: Wacker Wien überrollt Srbija Wien

Details Sonntag, 28. April 2024 18:05

Mit 1:5 verlor Srbija Wien am vergangenen Samstag deutlich gegen Wacker Wien. Die Überraschung blieb aus: Gegen SC Wacker Wien kassierte SV Srbija Wien eine deutliche Niederlage. Das enge Hinspiel hatte Wacker Wien durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Schock für Wacker

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch von Wacker. Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Marko Ristic mit seinem Treffer vor 95 Zuschauern für die Führung von Srbija Wien (9.) - Toprak schießt vom 16er an die Latte und Ristic staubt ab. Es sollte aber nicht lange dauern, ehe die Wackeraner ausgleichen. Der Tabellenletzte musste den Treffer von Aco Bijelic zum 1:1 hinnehmen (27.) - Bijelic gleicht mit einem direkten Freistoß von rechts außen aus 30 Metern aus. Der Ball rutscht dem Tormann durch die Hände. Davor ging ein Schuss schon knapp über die Latte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Alberto Zele in der 29. Minute - nach einer Hereingabe von links von Djokic nimmt Zele den Ball am kurzen 5er-Eck an, spielt einen Verteidiger aus und schießt am Tormann vorbei ins lange Eck. Damit ist das Spiel gedreht. Komfortabel war die Pausenführung von SC Wacker Wien nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Klare Sache

Zele schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (69.). Avci mit dem Traumpass auf Zele, der umkurvt den Tormann und lupft den Ball aus spitzem Winkel über den retten wollenden Verteidiger. Für das 4:1 von Wacker Wien sorgte Zerdesht Alsaid, der in Minute 72 zur Stelle war - er trifft per Volleyschuss nach einer Flanke von Miloradovic. Nikola Miloradovic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SC Wacker Wien (74.). Letztlich feierte Wacker Wien gegen SV Srbija Wien nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 5:1-Heimsieg.

Trotz der drei Zähler machte SC Wacker Wien im Klassement keinen Boden gut. Offensiv sticht Wacker Wien in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 54 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur dreimal gab sich SC Wacker Wien bisher geschlagen.

Mit 78 Gegentreffern ist Srbija Wien die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste sind in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr SV Srbija Wien bisher ein. Wann bekommt Srbija Wien die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Wacker Wien gerät man immer weiter in die Bredouille. Mit nur 20 Treffern stellt SV Srbija Wien den harmlosesten Angriff der Oberliga A. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Srbija Wien alles andere als positiv.

Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Srbija Wien weiter in Bedrängnis geraten. Gegen Wacker Wien war am Ende kein Kraut gewachsen. Seit neun Begegnungen hat SC Wacker Wien das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am kommenden Samstag tritt Wacker Wien bei Liesing ASK an, während SV Srbija Wien einen Tag später Union Triester S.C. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Ender Derebasi (Obmann Wacker Wien): "Der Gegner ist mit dem Ergebnis noch gut bedient. Es hätte auch 10:1 ausgehen können. Es war wieder einmal ein Schiedsrichterbeobachter da. Die Treibjagd auf meine Person geht weiter. Mir kommt vor, als ob ich ein Krimineller wäre. Es gab ein paar provokante Fans des Gegners, die mir das Leben schwer machen wollten. Wir sind noch immer ungeschlagen zu Hause. Wir sind die beste Mannschaft im Frühjahr. Was soll ich noch sagen. Es ist toll zu gewinnen, aber es nagt wirklich an der Energie. Sie geben einem das Gefühl, als ob man nicht erwünscht ist in der Liga. Es ist ja eine vorrübergehende Sperre für mich. Ich bin ja noch nicht mal schuldig gesprochen und sie behandeln mich wie den letzten Lurch. Wir erhalten den Apparat. Ich freue mich über die drei Punkte, aber ich freue mich nicht darüber, was der Verband aufführt. Was Lustiges aber. Seit dem Ligaportal-Artikel zuletzt fragen mich die Leute jetzt schon, wo die grünen Stiefel von Robin Hood sind."

Zum erwähnten Artikel zur 10-Spiele-Sperre für Derebasi => hier

Oberliga A: SC Wacker Wien – SV Srbija Wien, 5:1 (2:1)

74 Nikola Miloradovic 5:1

72 Zerdesht Alsaid 4:1

69 Alberto Zele 3:1

29 Alberto Zele 2:1

27 Aco Bijelic 1:1

9 Marko Ristic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.