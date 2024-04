SC Ostbahn XI bleibt gegen LAC-Inter weiter auf Aufstiegskurs

Details Sonntag, 21. April 2024 18:43

In der 22. Runde der 2. Landesliga war die Mannschaft von Ostbahn XI zu Gast beim direkten Konkurrenten von LAC-Inter. Nachdem Ostbahn XI die Niederlage gegen die Amateure von First Vienna nun schlussendlich komplett aus dem Kopf bekommen konnten, wollen sie gegen den direkten Konkurrenten von LAC erfolgreich sein und den zweiten Platz sichern. Für die Mannschaft von LAC-Inter ist ein Sieg Pflicht, um den Anschluss an Ostbahn XI nicht zu verlieren. Für die Gäste ist ein Sieg schon fast Pflicht, um den Tabellenführer die Amateure von First Vienna nicht aus den Augen zu verlieren und zumindest ein wenig Druck auszuüben.

Verdienter Sieg nach chancenreicher Partie

"Schlussendlich haben wir verdient gewonnen. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und es gab gute Chancen auf beiden Seiten. Dem Verlauf von Halbzeit zwei waren wir besser und zwingender und haben dann auch zurecht mit 2:1 gewonnen", erklärte Obmann Stv. Murat Safin. "Wir haben vor allem in der zweiten Halbzeit sehr gut nach vorne gespielt und konnten in Führung gehen. Nach dem Ausgleich wusste ich, dass wir nicht locker lassen würden und wir konnte direkt mit dem 2:1 antworten. Im Anschluss haben wir dann die Partie verwaltet und die drei Punkte mit nachhause genommen", fügte Obmann Stv. Safin hinzu. "Dadurch dass es die Chance gibt, dass sogar zwei Mannschaften aufsteigen können, pusht uns das natürlich nochmal weiter nach vorne und wir werden jetzt in jeder Partie Gas geben. Auch nächste Woche gegen Gersthof sind drei Punkte Pflicht", betonte Obmann Stv. Murat Safin

Halbzeit zwei mit starken Offensiven

Nachdem imm Hinspiel LAC-Inter einen knappen 1:0-Sieg einfahren konnte, wollte sich Ostbahn XI revangieren und spielte auf die drei Punkte. In Halbzeit eins gab es gute Chancen auf beiden Seiten, welche jedoch ungenutzt blieben Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Spiel auf dem Feld vorläufig ein Ende und schickte die Mannschaft pünktlich in die Halbzeit. In Halbzeit zwei waren die Gäste die spielbestimmende Partie und so konnte Oliver Pilarek den SC Ostbahn XI nach 60 Minuten mit 1:0 in Führung bringen. Ismael Minoungou schoss für Landstraßer Athletik Club-Inter in der 72. Minute den, zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Doch kurz darauf war es erneut Pilarek, der in der 75. Spielminute das 2:1 für die Gäste erzielt und dem Ostbahn XI den Sieg schenkt. Am Ende holt Ostbahn bei LAC-Inter den nächsten Dreier und kann damit in Ruhe auf Platz zwei verweilen.

LAC-Inter: Dario Kurevija, Lucien Liyolo-Holzmann, Tobias Seebacher, Anes Dezic, Eric Damschen, Ismael Drabo (K), Ugljesa Lirsch, Ismael Minoungou, Lukas Pauer, Valentin Neuhold, Moritz Urbanski



Ersatzspieler: Jonathan Ulrich, Ludwig Hubauer, Nicolas Bonk, Muhammed Halici, Leon Skreta, Felix Feurer



Trainer: Günther Weigl

SC Ostbahn XI: Christoph Feleki, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver (K), Michael Reeh, Oliver Pilarek, Oguzhan Önemli, Kaan Gökmen, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Alexander John, Nürettin Köse, Niklas Gall, Kaan Ismet Cankorur, Atilla Dede, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.