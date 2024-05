Spannender Sieg für LAC-Inter gegen Sportunion Schönbrunn

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:11

Ein fesselndes Fußballspiel fand zwischen dem Landstraßer Athletik Club-Inter (LAC-Inter) und der Sportunion Schönbrunn statt, das mit einem knappen 2:1-Sieg für LAC-Inter endete. Von Beginn an zeigte sich ein intensiver Schlagabtausch zwischen den beiden Teams, wobei LAC-Inter seine Chancen besser zu nutzen wusste und letztendlich drei wichtige Punkte sicherte. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für die Heimmannschaft, die sie in der zweiten Hälfte trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs und einer gelb-roten Karte verteidigen konnte. "Wir waren klar besser und sind quasi an uns selber gescheitert", musste Schönbrunn-Trainer Peter Kostolansky am Ende zugeben.

Erste Halbzeit: LAC-Inter geht in Führung

Der Anpfiff zum Spiel erfolgte pünktlich, und beide Mannschaften starteten energisch in die Partie. Spielbestimmend waren aber die Gäste, die auch früh zu guten Möglichkeiten kamen. Die beste nennenswerte Aktion war ein Abseitstor von Sportunion Schönbrunn in der 36. Minute, das die Gäste kurzzeitig jubeln ließ, bevor es vom Schiedsrichter aberkannt wurde. Trotz dieses Rückschlags blieb Schönbrunn am Ball und suchte nach Wegen, die Abwehr von LAC-Inter zu durchbrechen. Doch es war LAC-Inter, das kurz vor der Halbzeitpause den Bann brach: In der 45. Minute erzielte Tobias Seebacher nach einem Ballverlust das 1:0 für die Heimmannschaft. Mit diesem wichtigen Treffer ging LAC-Inter mit einer Führung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Spannung bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag, als Sportunion Schönbrunn in der 54. Minute durch einen Elfmeter von Jonas Zethofer den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Dieses Tor gab den Gästen neuen Schwung, und sie drängten auf den Führungstreffer. Zumal Ismael Drabo (LAC-Inter) wenig später mit Gelb-Rot vom Platz musste. Kurz vor Schluss folgte dann der Lucky-Punch für die Gastgeber. Patrik Canov nutzte eine Unstimmigkeit in der Schönbrunner Hintermannschaft um dann den entscheidenden Treffer zum 2:1 für LAC-Inter zu erzielten. Dieses Tor sicherte der Heimmannschaft den Sieg in einem Spiel, das bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

Das Spiel endete mit einem verdienten 2:1-Erfolg für den Landstraßer Athletik Club-Inter, der sich mit diesem Sieg wichtige Punkte sicherte. Die Sportunion Schönbrunn zeigte eine kämpferische Leistung, musste sich aber letztendlich der Effektivität des Gegners geschlagen geben. Mit dieser Niederlage müssen sie nun auf eine Chance warten, sich in den kommenden Spielen zu revanchieren.

Peter Kostolansky: "Wir haben zwar verloren aber wir waren eigentlich das klar bessere Team, hatten das Spiel unter Kontrolle und deutlich mehr Chancen auf ein Tor. Ein Ballverlust hat uns in Rückstand gebracht, ein weiterer Fehler am Ende einen Punkt gekostet. Wir haben am Schluss sogar noch die Stange getroffen. Mit der Leistung und Stimmung in der Mannschaft bin ich absolut zufrieden, das Ergebnis ist aber selbstverständlich nicht zufriedenstellend."

2. Landesliga: LAC-Inter : Schönbrunn - 2:1 (1:0)

86 Patrik Canov 2:1

54 Jonas Zethofer 1:1

46 Tobias Seebacher 1:0

