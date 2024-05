Gersthofer SV erringt knappen Sieg gegen FAC Wien Amateure

Details Sonntag, 05. Mai 2024 21:26

"Mut, Wille, Leidenschaft und taktische Disziplin. Und obendrauf auch Extremer Stolz. So würde ich den heutigen Spieltag bezeichnen", war Wolfgang Prochaska nach dem knappen aber unglaublich wichtigen 1:0-Sieg des Gersthofer SV gegen die FAC Wien Amateure überglücklich. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es dem Gersthofer SV, dank eines späten Tores den Platz als Sieger zu verlassen. Das Spiel, das mit einem knappen 1:0 endete, bot Spannung bis zum Schlusspfiff und ließ die Herzen der Fußballfans höher schlagen. Besonders hoch einzuordnen sei der Sieg laut Prochaska auch deswegen, weil die Gäste gleich mit 5 Spielern antraten, die am Freitag noch in der 2. Liga in Amstetten auf der Bank saßen.

Ein torloses Spiel nimmt Fahrt auf

Von Beginn an entwickelte sich eine schnelle und intensive Partie. Beide Teams wussten, wer das erste Tor erzielt, hat gute Chancen das Spiel auch für sich zu entscheiden. Gersthof hatte die eine oder andere gute Chance, war bei einem Lattenschuss durch Grijo auch die Beste. Aber auch die Gäste aus Floridsdorf waren immer wieder gefährlich. Tore gab es allerdings keine zu bestaunen.

Erneut Aluminium

Nach dem Seitenwechsel erhöhten beide Teams den Druck in der Hoffnung, die entscheidende Lücke in der Abwehr des Gegners zu finden. Cakir flankte auf den Kopf von Bencsik und der setzte die Kugel an die Innenstange von wo er wieder ins Feld sprang. Im Gegenzug vergab der FAC eine riesen Chance auf die Führung. Während die FAC Wien Amateure mit schnellen Kontern gefährlich wurden, setzte der Gersthofer SV auf geduldigen Spielaufbau und präzise Pässe.

Lucky Punch

Die Zuschauer mussten jedoch bis zur 83. Minute warten, bevor der entscheidende Moment des Spiels eintrat. Enes Deniz, der Spieler des Gersthofer SV, wurde zum Helden des Tages, als er seine Mannschaft nach einer Cakir-Ecke mit einem wuchtigen Koptball das Tor zum 1:0 machte. Dieser Treffer erwies sich als der einzige und damit spielentscheidende Moment, der den Gersthofer SV an die Spitze brachte.

Die restlichen Minuten des Spiels waren geprägt von den verzweifelten Angriffsversuchen der FAC Wien Amateure, die jedoch nicht in der Lage waren, den Ausgleich zu erzielen. Die Defensive des Gersthofer SV stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Als der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit abpfiff, war die Freude bei den Spielern und Fans des Gersthofer SV groß. Mit diesem Sieg konnten sie wichtige Punkte sichern und ihre Position in der Tabelle verbessern.

Wolfgang Prochaska: "Purer Jubel, nach diesem Spiel in dem der Gegner mit mehreren KM-Kaderspielern antrat. Daher ist die Leistung meiner Mannschaft noch höher einzuordnen. Wir müssen jetzt top regenerieren und uns auf die nächste schwere Hürde Schönbrunn vorbereiten. Wir haben noch 6 Endspiele und kämpfen mit jeder Faser damit wir auch heuer wieder den Klassenerhalt schaffen. Bei der heutigen Hitze war es jedenfalls ein rassiges Spiel beider Teams."

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Philipp Bencsik, Burak Cakir, Dominik Deptula, Boban Milenkovic - Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Yuri Grijo Nagy Bom, Boris Biro



Ersatzspieler: Chalid Farag Shahin, Arburim Hiseni, Filip Lukasik, Hamza Kirilmaz, Luka Vrljanski



Trainer: Wolfgang Prochaska

FAC Wien: Patrick Moser, Anton Martinovic, Tarik Rusovic, Josef Taieb, Kazim Olpak, Matthias Widy, Leart Haliti, Ernad Kupinic, Timo Friedrich, Rasid Ikanovic (K), Almer Softic



Ersatzspieler: Leon Grgic, Yasin Khawasik, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Rudolf Wendl, Darko Mankulovic



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: Gersthofer SV : FAC Amat. - 1:0 (0:0)

83 Enes Deniz 1:0

