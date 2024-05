Überzeugender Sieg für SV Dinamo Helfort in Wiener Stadtliga

Details Dienstag, 21. Mai 2024 08:08

In einer dominanten Vorstellung besiegte SV Dinamo Helfort das Team von Austria XIII Auhof Center mit einem klaren 3:0. Die Partie, die in der 30. Runde der Wiener Stadtliga stattfand, zeigte die Stärke der Ottakringer, die sich vor heimischem Publikum durchsetzen konnten. Die Gäste, die zuletzt fünf Spiele in Folge ungeschlagen blieben und dabei drei Siege in Folge feierten, hatten diesmal keine Chance, mussten die Überlegenheit der Hausherren akzeptieren.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Bereits in der 13. Minute sorgte Zlatan Sibcic für das erste Highlight des Spiels. Der Stürmer von Dinamo Helfort nutzte eine Unachtsamkeit in der Verteidigung von Austria XIII und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Ottakringern zusätzlichen Schwung und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen. Kurze Zeit später, in der 35. Minute, erweiterte Agron Mala die Führung. Nach einer Ecke köpfte er den Ball unhaltbar ins Netz, was das 2:0 bedeutete und die Heimmannschaft in eine komfortable Position brachte.

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Zlatan Sibcic mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:0. In der 39. Minute zeigte er erneut seine Klasse, als er einen gut getimten Pass in den Lauf erhielt und den Ball gekonnt im gegnerischen Tor unterbrachte. Mit dieser soliden Führung ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit und Disziplinprobleme

Trotz der klaren Führung blieb Dinamo Helfort auch nach der Pause das dominierende Team. Allerdings mussten die Ottakringer in der 62. Minute einen Rückschlag hinnehmen, als Besnik Mala nach einem Dribbling als letzter Mann und anschließendem Ballverlust sowie Foulspiel, die Rote Karte sah und das Spielfeld verlassen musste. Dieser Platzverweis hätte für Austria XIII die Chance sein können, ins Spiel zurückzukommen, doch die Gäste schafften es nicht, ihren numerischen Vorteil zu nutzen.

Austria XIII versuchte in der zweiten Hälfte, durch Spielerwechsel frischen Wind ins Spiel zu bringen, doch auch die Einwechslungen von Zoran Pantic und Armin Horschinegg in der 72. Minute brachten nicht den gewünschten Effekt.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0 Sieg für die Heimmannschaft.

Stefan Coric: "Wieder einmal muss ich meiner Mannschaft gratulieren. Es haben uns 7 Stammspieler gefehlt und haben das Spiel trotzdem bis zur Roten Karte eigentlich dominiert. Wir hätten auch noch mehr Tore machen können, haben es dann aber verabsäumt im Konter noch konzentrierter zu agieren."

__________

SV Dinamo Helfort: David Djurdjevic - Adin Mujanovic, Beniamin Puzan - Ivan Cerkez, Sean Ljevakovic, Antonio Dilber, Slaven Lalic, Rilind Ceku - Besnik Mala (K), Agron Mala, Zlatan Sibcic



Ersatzspieler: Nikola Prekic, Marsel Varivoda, Ivan Lijesnic, Antonio Budic, Mateo Rimac



Trainer: Stefan Coric

__________ Austria XIII Auhof Center: Simon Manzoni - Vitalie Bordian, Jan Donnerbauer, Anton Jäger - Christian Mijatovic, Oliver Puymann, Andrija Pavlovic, Mario Walder (K) - Stefan Nemetz, Jan Rafael Ferencak, Emil Jungmair



Ersatzspieler: Boris Milosevic, Eugene Michael, Zoran Pantic, Armin Horschinegg, Mohamed Ibrahim, Aldin Fejzic



Trainer: Michael Keller

Wiener Stadtliga: SV Dinamo Helfort : Austria XIII - 3:0 (3:0)

39 Zlatan Sibcic 3:0

35 Agron Mala 2:0

13 Zlatan Sibcic 1:0

Details

