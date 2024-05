Dramatische Wende: Stojanovic-Gala bringt Post SV Wien 4:2 Sieg gegen SC Ostbahn XI

Details Freitag, 17. Mai 2024 07:29

In einem spannenden Match der 30. Runde in der 2. Landesliga Wien zeigte Post SV Wien eine beeindruckende Aufholjagd gegen SC Ostbahn XI. Nach einem Rückstand zur Halbzeit drehten die Hausherren das Spiel spektakulär und sicherten sich durch effiziente Chancenverwertung einen 4:2 Endstand. Marko Stojanovic, der Star des Abends, brillierte mit einem Hattrick. "Das war bestimmt eines der besten Spiele in dieser Saison, ligaweit", war Post SV-Coach Khajik Jerjes begeistert von den 90 Minuten und der Leistung seiner Mannschaft.

Anfängliche Führung und schnelle Gegenschläge

Das Spiel begann furios für die Heimmannschaft Post SV, als Marko Stojanovic bereits in der 6. Minute das Führungstor erzielte. Der frühe Vorsprung gab den Gastgebern jedoch keine Sicherheit, denn SC Ostbahn XI antwortete prompt. Innerhalb weniger Minuten drehte die Gastmannschaft das Spiel zu ihren Gunsten. Oguzhan Önemli glich in der 10. Minute nach einem Konter aus und Marsellinio Gojkovic brachte sein Team in der 15. Minute mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck sogar in Führung. Danach war es ein Hin und Her, ohne dass jedoch weitere Tore fielen. "Für uns sehr ärgerlich weil wir einen guten Start ins Spiel hatten und auch danach sehr präsent waren", war Jerjes mit Halbzeit eins nicht zufrieden und ließ das seine Jungs laut eigener Aussage in der Kabine auch spüren.

Stojanovic-Gala und Frühmann-Kunst

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Gastgeber entschlossen, das Spiel zu drehen. Jukka Frühmann war derjenige, der in der 58. Minute per herrlichem Freistoß den wichtigen Ausgleich zum 2:2 erzielte. "Ich weiß gar nicht ob er durch die Mauer oder daran vorbeigegangen ist aber es war ein super Tor", war auch Jerjes begeistert. Dieses Tor gab den Hausherren sichtlich Auftrieb, und sie spielten fortan mit noch mehr Selbstvertrauen und Angriffsdrang. In der 70. Minute war es erneut Marko Stojanovic, der per Foul-Elfmeter für Post SV traf und damit sein zweites Tor des Abends markierte. Dieser Treffer zum 3:2 brachte die Wende im Spiel und die Fans zum Jubeln. Als SC Ostbahn XI versuchte, noch einmal zurückzukommen, schloss Stojanovic nach einer starken Einzelaktion, in der er gleich zwei Verteidiger per Haken aussteigen ließ, mit seinem dritten Tor des Abends die Partie ab. In der 90. Minute erzielte er das 4:2, was zugleich den Endstand besiegelte und seine herausragende Leistung krönte.

Khajik Jerjes: "Das war bestimmt eines der besten Spiele in dieser Saison, ligaweit. Absolute Werbung für den Fußball. Es hätte eigentlich in Halbzeit eins in jede Richtung gehen können, deswegen war ich in der Pause auch so verägert, dass wir nichts aus unserer Leistung gemacht haben. Das haben die Jungs in der Kabine auch zu hören bekommen. Nach der Pause war das dann aber richtig stark und am Ende ist der Sieg auch absolut verdient. Wir hätten zum Schluss noch mehr Tore machen können, haben gute Konter liegen lassen."

__________ Post SV: Nemanja Greblic, Lorenz Broermann, Maximilian Bernkop-Schnürch, Lenz Haberler, Albert Nordtveit-Hetesi, Marko Stojanovic, Stefan Grbesa, Halil Günay, Tobias Prinz, Jukka Frühmann (K), Jakob Gumpinger



Ersatzspieler: Andreas Frint, Can-Polat Yildiz, Mohamed Sobri, Abdulmalik Ibragimov, Jonas Ender, Luca Sulser



Trainer: Khajik Jerjes

__________ SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Sebastian Brunner, Erim Karakaya, Efe Arac, Gökhan Ünver (K), Michael Reeh, Oliver Pilarek, Oguzhan Önemli, Atilla Dede, Marsellinio Gojkovic, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Denis Safin, Denis Ivanovic, Josef Mostafa



Trainer: Coskun Kayhan

2. Landesliga: Post SV : Ostbahn XI - 4:2 (1:2)

90 Marko Stojanovic 4:2

70 Marko Stojanovic 3:2

58 Jukka Frühmann 2:2

15 Marsellinio Gojkovic 1:2

10 Oguzhan Önemli 1:1

6 Marko Stojanovic 1:0

