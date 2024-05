Spannendes Unentschieden: A11 - R.Oberlaa und Gersthofer SV teilen Punkte in der 30. Runde

Details Samstag, 18. Mai 2024 10:15

In einer dramatisch verlaufenden Partie der 2. Landesliga Wien trennten sich FC A11 - R.Oberlaa und die Gersthofer Sportvereinigung mit einem 1:1 Unentschieden. Das Spiel bot neben einem späten Ausgleichstor auch eine Rote Karte und eine Unterbrechung wegen eines Stromausfalls, was die Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem hielt. "Ein unglaubliches Kompliment an meine Mannschaft, die sich mit zehn Mann einen Punkt absolut verdient hat", war Gersthof-Trainer Wolfang Prochaska sehr zufrieden und zugleich verärgert.

Reklamationen bei Oberlaa-Führungstreffer

Der Anstoß im Stadion von A11 - R.Oberlaa erfolgte pünktlich, und beide Teams zeigten von Beginn an Engagement und Kampfgeist. Die Heimmannschaft ging nach einer knappen halben Stunde in Führung. In der 29. Minute gelang Mihajlo Vucinic nach einer gut durchdachten Aktion das erste Tor. Der treffsichere Stürmer erzielte mit einem präzisen Schuss das 1:0 für A11 - R.Oberlaa und brachte die Fans damit zum Jubeln. Auf Seiten der Gäste wurde aber vehement reklamiert. "Das war genau auf Höhe unserer Trainerbank mindestens ein halber Meter Abseits", war Prochaska fassungslos. Ebenso fassungslos war er wenig später als Juro Grijo Bom von Oberlaa-Keeper Leon Priegl bereits überspielt hatte, von diesem aber noch gefoult wurde. "Auch da hat der Schiedsrichter wieder weggeschaut. Unfassbar."

Gersthofer Ausschluss

Kurz nach der Halbzeitpause entwickelte sich das Spiel zu einem noch härteren Schlagabtausch, als Boban Milenkovic vom Gersthofer SV in der 52. Minute die Rote Karte sah. Die Gäste waren nun mit einem Mann weniger auf dem Feld, was die Aufgabe zusätzlich erschwerte.

Lichtausfall und ein spätes Drama

Die Begegnung nahm eine unerwartete Wendung, als in der 75. Minute das Flutlicht ausfiel. Das Spiel musste kurzzeitig unterbrochen werden. Nach der Wiederaufnahme des Spiels kämpften beide Mannschaften verbissen um jeden Ball. Trotz numerischer Unterlegenheit gab der Gersthofer SV nicht auf. In der 90. Minute, kurz vor dem Schlusspfiff, erzielte Philipp Bencsik nach einem Cakir-Freistoß per Kopf den Ausgleich. Dieses Tor war nicht nur ein Schock für die Heimmannschaft, sondern auch ein Beweis für den unermüdlichen Kampfgeist der Gäste.

Wolfgang Prochaska: "Der Fußballgott hat uns nicht im Stich gelassen. Unglaublich wie sich meine Jungs heute gegen 14 Mann durchgesetzt haben. 13 Karten in einem absolut nicht gehässigen Spiel, zeigen eigentlich schon, dass das Schiedsrichterteam die Partie nie wirklich im Griff hatte. Die Fehlentscheidungen kommen dann noch oben drauf. Trotzdem und gerade deswegen bin ich mega stolz auf mein Team. Wir haben jetzt noch vier Endspiele, drei davon gegen Top 4-Teams."

A11 - R.Oberlaa: Leon Priegl - Daniel Kocer, Tobias Winkler, Benjamin Kranz, Günter Ullreich, Adin Salkic - Maximilian Schaden, Mihajlo Vucinic, Vojce Jankovic, Marcel Engelmaier - Christian Eder (K)



Ersatzspieler: Thomas Stocker, Marcello Pazanin, Jakob Denk, Marc Bleyer, Christoph Papai, Alexander Postl



Trainer: Christian Svarc

__________ Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Philipp Bencsik, Burak Cakir, Dominik Deptula, Boban Milenkovic - Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Yuri Grijo Nagy Bom, Boris Biro



Ersatzspieler: Chalid Farag Shahin, Rasul Amiri, Filip Lukasik, Franjo Dumancic, Hamza Kirilmaz



Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: R.Oberlaa : Gersthofer SV - 1:1 (1:0)

93 Philipp Bencsik 1:1

29 Mihajlo Vucinic 1:0

