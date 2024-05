Kleines Derby of Love: First Vienna FC Amateure setzen sich gegen Wiener Sport-Club 1b durch

Details Montag, 20. Mai 2024 20:53

Ein spannendes Duell in der 30. Runde der 2. Landesliga Wien lieferten sich der Wiener Sport-Club 1b und die First Vienna FC Amateure. Bei diesem kleinen Derby of Love am Samstagabend ging es nicht nur um Punkte, sondern auch um das Prestige zweier ambitionierter Teams. Am Ende setzte sich First Vienna mit einem klaren 3:1 gegen die Gastgeber durch. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Luca Edelhofer und Haris Zahirovic, die ihre Mannschaft mit entscheidenden Toren zum Sieg führten.

Früher Führungstreffer und schnelle Antwort

Die Partie begann rasant mit einem frühen Tor von First Vienna FC, das schon in der 5. Minute durch Luca Edelhofer erzielt wurde. Edelhofer, der seine Schnelligkeit und Präzision unter Beweis stellte, brachte sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Doch die Freude über den Vorsprung währte nicht lange. Nur zwei Minuten später, in der 7. Minute, gelang Mateja Nedeljkovic vom Wiener Sport-Club 1b der Ausgleich. Nedeljkovic, der nach einem ausgeklügelten Spielzug zum Abschluss kam, ließ dem Torhüter von First Vienna keine Chance und setzte das Spiel wieder auf Anfang.

Entscheidende zweite Halbzeit

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit einem Halbzeitstand von 1:1 waren beide Teams entschlossen, in der zweiten Hälfte den Sieg zu erringen. Die Zuschauer sahen eine intensiv geführte Partie, bei der beide Mannschaften keine Mühen scheuten und nach der Führung strebten. In der 73. Minute war es erneut Luca Edelhofer, der für First Vienna FC zur Stelle war. Mit einem eindrucksvollen Distanzschuss brachte er sein Team erneut in Führung. Die Freude und das Selbstvertrauen in den Reihen von First Vienna wuchsen, und die Mannschaft spielte zunehmend befreiter.

Als die Partie sich dem Ende neigte, drängte der Wiener Sport-Club 1b auf den Ausgleich, doch in der 82. Minute machte Haris Zahirovic alle Hoffnungen zunichte. Mit einem gekonnten Schuss ins untere Eck erzielte er das 3:1 für First Vienna FC und besiegelte damit den Auswärtssieg für sein Team. Dieses Tor zeigte nicht nur Zahirovic' Fähigkeiten als abschlussstarker Stürmer, sondern auch die Effektivität von First Vienna in den entscheidenden Momenten des Spiels.

Der Schlusspfiff nach 90 intensiven Minuten bestätigte den 3:1-Erfolg der First Vienna FC Amateure gegen den Wiener Sport-Club 1b. Ein Spiel, das durch schnelle Tore, taktische Spielzüge und entscheidende Momente begeisterte und letztendlich mit einem verdienten Sieger endete. Die Gäste aus Wien nahmen wichtige Punkte mit und festigten ihre Position in der Liga, während der Wiener Sport-Club 1b wertvolle Erfahrungen für die kommenden Spiele sammelte.

2. Landesliga: W. Sport-Club 1b : Vienna Amat. - 1:3 (1:1)

82 Haris Zahirovic 1:3

73 Luca Edelhofer 1:2

7 Mateja Nedeljkovic 1:1

5 Luca Edelhofer 0:1

