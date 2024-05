Dank bärenstarker zweiter Halbzeit: FAC Amateure trumpfen gegen KSV Siemens auf

Details Sonntag, 26. Mai 2024 18:50

Ein aufregendes Fußballspiel in der 26. Runde der 2. Landesliga Wien fand am Wochenende statt, als die FAC Wien Amateure auf KSV Siemens Großfeld trafen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit explodierte das Spiel in der zweiten Hälfte mit einer beeindruckenden Leistung von FAC Wien Amateure, die schließlich mit einem überzeugenden 5:1 Sieg das Feld verließen. Der FAC holt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Keine Tore, doch viel Spannung

Der Anpfiff des Spiels erfolgte und beide Mannschaften zeigten von Beginn an großes Engagement. In den ersten 45 Minuten waren die Teams taktisch gut eingestellt, und obwohl keine Tore fielen, gab es einige aufregende Momente und Chancen auf beiden Seiten. KSV Siemens verteidigte geschickt, und die FAC Wien Amateure konnten trotz einiger guter Ansätze den Abwehrriegel nicht durchbrechen. Mit 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Ein Torregen führt zum Sieg

Kurz nach der Pause, in der 50. Minute, gelang es Ernad Kupinic von den FAC Wien Amateuren, das erste Tor des Spiels zu erzielen. Dies schien die Gäste zu beflügeln, denn nur drei Minuten später baute Mario Mandl die Führung auf 2:0 aus. Der Widerstand von KSV Siemens schien gebrochen zu sein, doch sie kämpften weiter.

In der 76. Minute kam dann ein kurioser Spielverlauf, als Patrick Moser von den FAC Wien Amateuren versehentlich den Ball ins eigene Netz beförderte, was den Spielstand auf 1:2 verkürzte. Dies gab den Gastgebern kurzzeitig Hoffnung, doch diese wurde schnell zunichte gemacht, als KSV Siemens in der 79. Minute Chidinma Onuorah durch eine rote Karte verlor. Mit einem Mann weniger auf dem Feld waren die Gastgeber nun deutlich unter Druck.

Die Gäste nutzten diese Überzahl geschickt aus und in der 87. Minute konnte Ernad Kupinic sein zweites Tor des Tages erzielen, womit er den Spielstand auf 1:3 erhöhte. Die letzten Minuten des Spiels gehörten ganz den Floridsdorfern: Rasid Ikanovic erhöhte in der 90. Minute auf 1:4 und kurz darauf sorgte Leart Haliti mit dem 1:5 für den Schlusspunkt eines ereignisreichen Spiels.

Stimme zum Spiel:

Peter Weingartmann (Trainer FAC Amateure): "Erste Halbzeit mussten wir uns an den sehr holprigen Platz gewöhnen und spielten zu träge. Das haben wir zweite Halbzeit korrigiert und zeigten ein anderes Gesicht. Ein verdienter und wichtiger Sieg für uns. Wir wissen aber auch, dass noch drei sehr wichtige und entscheidende Spiele für uns anstehen."

Aufstellungen:

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Valentin Stollreiter (K), Chidinma Onuorah, Karol Czajkowski - Antonio Jozic, Markus Juricek, Peter Beigel, Hasim Hassan, Samson Belachew, Sebastian Gündl - Vedad Delic



Ersatzspieler: Josip Ivankovic, Jason Zou, Nedeljko Jefimic, Dragan Stanojevic, Tarik Suta



Trainer: Damir Halilhodzic

FAC Wien: Patrick Moser, Anton Martinovic, Tarik Rusovic, Josef Taieb, Kazim Olpak, Aris Stogiannidis, Senol Hasanoski, Ernad Kupinic, Mario Mandl, Rasid Ikanovic, Darko Mankulovic (K)



Ersatzspieler: Yasin Khawasik, Matthias Widy, Leart Haliti, Armin Domuzeti, Jawad Nabavi, Rudolf Wendl



Trainer: Peter Weingartmann

2. Landesliga: Siemens : FAC Amat. - 1:5 (0:0)

93 Leart Haliti 1:5

91 Rasid Ikanovic 1:4

87 Ernad Kupinic 1:3

76 Eigentor durch Patrick Moser 1:2

53 Mario Mandl 0:2

50 Ernad Kupinic 0:1

