Heroische Leistung: Gersthofer SV feiert bei Viennas Meisterstück einen Punkt

Details Sonntag, 26. Mai 2024 19:00

Ein hart umkämpftes Match in der 26. Runde der 2. Landesliga Wien sah Gersthofer Sportvereinigung und First Vienna FC 1894 Amateur gegeneinander antreten, wobei beide Teams mit einem 1:1-Unentschieden vom Platz gingen. Die Gäste, die mitten im Abstiegskampf stecken, durften am Ende ebenso feiert wie die Hausherren, die durch die Niederlage des SC Ostbahn am Samstag bereits vor der Partie als Meister feststanden. "Unglaublich ein richtig großes Kompliment an meine Mannschaft, wie sie gegen den Meister taktisch und konditionell mithalten konnten", war Gersthof-Trainer Wolfgang "Bulle" Prochaska euphorisch.

Erste Halbzeit: Vienna dominiert, Gersthof verteidigt

Das Spiel begann mit einer Verspätung von fünf Minuten, aber die Gäste von First Vienna FC Amat. machten schnell klar, dass sie die Kontrolle übernehmen wollten. Schon in den ersten Minuten versuchten sie, mit spielerischen Mitteln das letzte Drittel zu erreichen und kamen durch einen Weitschuss und einen Freistoß früh zu Chancen. Die Gersthofer, angeleitet vom lautstarken Trainer Wolfgang Prochaska, verteidigten jedoch geschickt und setzten auf Konter.

In der 31. Minute gelang den Gästen schließlich der Durchbruch. Hakija Mahmutovic köpfte nach einer herausragenden Flanke von rechts das 1:0 für Vienna. Gersthof antwortete mit verstärkten Angriffsbemühungen, blieb aber in der ersten Halbzeit ohne Erfolg. Trotz einiger guter Chancen und einer kämpferischen Leistung konnte die Heimmannschaft den Ball nicht im Netz unterbringen.

Zweite Halbzeit: Gersthof kämpft zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte Gersthof erhöhten Einsatz und Druck. In der 49. Minute war es schließlich Yuri Grijo Nagy Bom, der nach einer starken Aktion seine Mannschaft wieder ins Spiel brachte. Mit einem präzisen Schuss erzielte er den Ausgleich zum 1:1. Die Spannung stieg, als beide Teams nach dem Ausgleich auf den Siegtreffer drängten.

Vienna erhöhte den Druck und hatte mehr Ballbesitz, fand aber keine Mittel, die solide Abwehr der Gersthofer zu überwinden. Gersthof, motiviert durch den Ausgleichstreffer, verteidigte leidenschaftlich und setzte weiterhin auf schnelle Gegenstöße. In der 83. Minute hatte Vienna beinahe die Führung zurückerlangt, doch der Ball landete nur an der Latte.

Trotz einiger kritischer Momente und Krämpfe bei einigen Spielern von Gersthof in den letzten Minuten des Spiels, verteidigte die Heimmannschaft erfolgreich bis zum Schlusspfiff. Das Spiel endete mit einem verdienten 1:1-Unentschieden, wobei beide Teams ihre Stärken ausspielten, aber auch ihre Schwächen offenbarten.

Das Unentschieden hilft Gersthof im Kampf um den Klassenerhalt, während First Vienna FC Amat. nach Abpfiff den Meistertitel feiern konnte, der ohnehin schon vor dem Spiel feststand.

Wolfgang Prochaska: "Unglaublich, ein Riesenkompliment an meine Jungs. Wie sie heute gegen den Tabellenführer mitgehalten hat, war wahnsinnig schön anzusehen. Es haben uns drei Stammspieler gefehlt und trotzdem konnten wir taktisch und konditionell mithalten. Jetzt heißt es mega gut regenerieren, denn schon am Donnerstag wartet die nächste enorm schwierige Aufgabe bei Fortuna 05. Noch drei Endspiele für den Klassenerhalt."

__________

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Chalid Farag Shahin, Arburim Hiseni, Dominik Deptula - Hamza Kirilmaz, Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Yuri Grijo Nagy Bom, Boris Biro



Ersatzspieler: Rasul Amiri, Eyüp Ibrahimoglu, Franjo Dumancic, Filip Lukasik, Can Lachner



Trainer: Wolfgang Prochaska

__________ Vienna: Christian Spitzer, Paolo Aurelio Piccinini, Marvin Schuster, Dean Titkov, Michael Valtchev, Hakija Mahmutovic, Karl Höflich, Kelechi Nnamdi, Lukas Lorinson (K), Dalibor Velimirovic, Collin Iyobosa



Ersatzspieler: Enes Bora, Jan Jankai, Laurin Kratochwil, Marcel Leitl, Aleksandar Prvulovic, Hektor Krasniqi



Trainer: Gökce Tuna , BSc

2. Landesliga: Gersthofer SV : Vienna Amat. - 1:1 (0:1)

49 Yuri Grijo Nagy Bom 1:1

31 Hakija Mahmutovic 0:1

Foto: First Vienna

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.