Last-Minute-Sieg für LAC-Inter gegen DSV Fortuna 05

Im Rahmen der 26. Runde der 2. Landesliga traten LAC-Inter und DSV Fortuna 05 gegeneinander an. Während es für die Hausherren noch um Platz 2 in der Tabelle geht, ist die Saison für die Gäste nahezu "vorbei". Das Spiel endete mit einem knappen 2:1 für die Gastgeber LAC-Inter, wobei der entscheidende Treffer erst in den Schlussminuten fiel. Eine Achterbahn der Gefühle, die mit einem frühen Rückstand für die Heimmannschaft begann und mit einem späten Siegestor endete.

Früher Schock, dann Kontrolle und Ausgleich

Das Match begann turbulent. Schon in der 7. Minute musste LAC-Inter einen Rückschlag hinnehmen, als Felix Kubeczko nach einer schön herausgespielten Aktion für DSV Fortuna 05 das erste Tor schoss. Dieser frühe Treffer gab den Gästen sichtlich Auftrieb, während LAC-Inter sich von dem Schock erholen musste. Nach etwa einer halben Stunde hörten die Gäste aber zu spielen auf, LAC übernahm das Kommando. In der 35. Minute erzielte Valentin Neuhold nach einer Ecke den Ausgleich für LAC-Inter. Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabinen.

Spannung bis zum Schlusspfiff

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit intensiven Angriffen beider Seiten. Beide Mannschaften suchten nach der Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden, doch lange Zeit standen die Abwehrreihen sicher. Es schien, als könnte das Spiel mit einem Unentschieden enden, bis Tobias Seebacher in der 90. Minute für LAC-Inter zum großen Helden wurde. Nach einer Flanke ließ Fortuna-Keeper Brotzge den Ball fallen und der kam genau auf den Fuß von Seebacher, der keine Mühe mehr hatte den Siegtreffer zu erzielen. Die letzten Minuten waren geprägt von Fortuna’s verzweifelten Versuchen, zumindest noch den Ausgleich zu erzielen, doch die Verteidigung von LAC-Inter hielt stand.

Zemri Deari (Trainer Fortuna 05): "Man muss auch aus den Niederlagen lernen, selbst als Trainer. Für uns geht es um nichts mehr, da ist es schwierig die Motivation hochzuhalten. Bei LAC geht es doch noch um den 2. Platz und das hat man heute gesehen. Die ersten 25 Minuten waren in Ordnung, danach war es aber vorbei und so kannst du auch kein Match gewinnen. Auch wenn der Siegtreffer erst ganz am Ende fiel, war es ein verdienter Erfolg für LAC."

LAC-Inter: Jonathan Ulrich, Lucien Liyolo-Holzmann, Tobias Seebacher, Ulrich Hubauer, Ludwig Hubauer, Nicolas Bonk, Ismael Drabo (K), Leon Skreta, Lukas Pauer, Valentin Neuhold, Felix Feurer



Ersatzspieler: Dario Kurevija, Fabio De Monte, Til Weber, Patrik Canov, Marian Reitzer, Muhammed Halici



Trainer: Günther Weigl

___________ DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Ivo Österreicher, Lukas Schöberl, Luca Centrone - Konstantin Langer, Benjamin Bednarcik, Felix Kubeczko, Aladin Stafa, Raphael Kutiak - Fabian Kühnberger, Finnan Smith



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Jakob Linsbichler, Hischam Aouas, Maximilian Loicht, Mendim Osaj, Nikolas Keseljevic



Trainer: Zemri Deari

2. Landesliga: LAC-Inter : Fortuna 05 - 2:1 (1:1)

90 Tobias Seebacher 2:1

35 Valentin Neuhold 1:1

7 Felix Kubeczko 0:1

