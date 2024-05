Packendes Remis zwischen DSV Fortuna 05 und Gersthofer SV

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 14:22

In einem spannenden und hochdramatischen Spiel der 2. Landesliga haben sich DSV Fortuna 05 und die Gersthofer Sportvereinigung mit einem 3:3-Unentschieden getrennt. Die Zuschauer erlebten ein auf und ab der Gefühle, bei dem die Gastgeber in letzter Sekunde den Ausgleich erzielen konnten. Die Partie bot alles, was das Fußballherz begehrt: sehenswerte Tore, vergebene Chancen und großartige Torwartleistungen.

Frühe Führung und schnelle Antwort

Die Partie begann furios mit einem frühen Tor für DSV Fortuna 05. Bereits in der 12. Minute konnte Felix Kubeczko die Gastgeber mit einem flachen Schuss ins linke Eck in Führung bringen. Ein wunderschöner Pass aus dem Rückraum leitete diesen Treffer ein, der die Fans von DSV Fortuna 05 jubeln ließ. Doch die Freude währte nicht lange. In der 31. Minute nutzte Yuri Grijo Nagy Bom einen Ballverlust der Gastgeber knapp vor dem eigenen Strafraum aus. Er dribbelte an einem Gegenspieler vorbei und schoss den Ball flach in die linke Ecke zum 1:1-Ausgleich.

Die Gersthofer Sportvereinigung zeigte sich nach dem Ausgleich weiterhin angriffslustig. In der 38. Minute brachte Enes Deniz die Gäste mit einem Treffer zum 1:2 in Führung. Ein schnelles und präzises Zusammenspiel führte zu diesem Tor, bei dem Deniz den Ball letztendlich über die Linie drückte.

Spannung in der Schlussphase

In der zweiten Halbzeit intensivierten beide Teams ihre Bemühungen. Zunächst sah es so aus, als ob Gersthofer SV die Partie für sich entscheiden könnte. In der 74. Minute erhöhte Boris Biro nach einem schnellen Konter auf 1:3 für die Gäste. Biro traf mit einem flachen Schuss und schien damit die Vorentscheidung zu besiegeln.

Doch DSV Fortuna 05 gab nicht auf und setzte alles daran, das Spiel noch zu drehen. In der 81. Minute hatte die Mannschaft zwei große Chancen, die jedoch vom bärenstarken Gersthofer Torhüter Zivkovic vereitelt wurden. Ein indirekter Freistoß und der anschließende Rebound verfehlten ihr Ziel knapp.

Die Gastgeber zeigten großen Kampfgeist und kamen in der 89. Minute durch Raphael Kutiak zum 2:3-Anschlusstreffer. Nach einem Eckball drückte Kutiak den Ball über die Linie und brachte somit die Spannung zurück ins Spiel. Kurz darauf, in der 90. Minute, erzielte Finnan Smith den viel umjubelten Ausgleich zum 3:3. Der Treffer hatte sich abgezeichnet, nachdem eine riesige Chance nach einem Stanglpass knapp vergeben wurde.

Stimme zum Spiel:

Thomas Lentsch (Sportlicher Leiter Fortuna): "Die Mannschaft hat sich für den Aufwand letztlich noch belohnt. Darüber sind wir natürlich glücklich. Die Burschen haben echt Charakter gezeigt und selbst beim 1:3 nicht aufgehört, an einen Punktgewinn zu glauben. Insofern sind wir zufrieden. Mit ein wenig Glück wären es sogar drei Punkte geworden, doch auch der Gegner hatte Möglichkeiten auf 1:4 zu stellen. Dann wäre das Spiel wohl entschieden gewesen."

Aufstellungen:

DSV Fortuna 05: Johannes Brotzge (K) - Ivo Österreicher, Maximilian Loicht, Luca Centrone - Konstantin Langer, Felix Kubeczko, Jakob Linsbichler, Aladin Stafa, Nikolas Keseljevic - Hischam Aouas, Fabian Kühnberger



Ersatzspieler: Francisco Porras Flores, Benjamin Bednarcik, Raphael Kutiak, Lukas Schöberl, Yannis Vavrik, Finnan Smith



Trainer: Zemri Deari

Gersthofer SV: Mihajlo Zivkovic - Chalid Farag Shahin, Arburim Hiseni, Burak Cakir, Dominik Deptula - Philipp Bencsik, Ercan Cakir (K), Sean Juruk, Ahmetcan Karahasan, Enes Deniz - Yuri Grijo Nagy Bom



Ersatzspieler: Rasul Amiri, Hamza Kirilmaz, Franjo Dumancic, Boris Biro, Boban Milenkovic, Filip Lukasik



Trainer: Wolfgang Prochaska

2. Landesliga: Fortuna 05 : Gersthofer SV - 3:3 (1:2)

94 Finnan Smith 3:3

89 Raphael Kutiak 2:3

74 Boris Biro 1:3

38 Enes Deniz 1:2

31 Yuri Grijo Nagy Bom 1:1

12 Felix Kubeczko 1:0

