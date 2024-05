Last-Minute-Tor bringt Sportunion Schönbrunn drei Punkte gegen KSV Siemens Großfeld

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 14:32

Ein packendes Duell in der 2. Landesliga zwischen Sportunion Schönbrunn und KSV Siemens Großfeld endete mit einem 3:2-Sieg für die Gastgeber. Die Partie begann mit einer frühen Führung der Gäste, jedoch konnte Schönbrunn immer wieder ausgleichen und schließlich in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer erzielen. Eine Rote Karte und einige spannende Momente sorgten für eine ereignisreiche Begegnung. Die Niederlage bringt Tabellenschlusslicht KSV Siemens in noch ärgere Abstiegsnöte als sie ohnehin schon sind. Um sich noch zu rettten, braucht es ein kleines Fußballwunder, das Punktemaximum aus den beiden letzten Spielen und Schützenhilfe.

Frühe Führung für KSV Siemens

Mit etwa zwei Minuten Verspätung begann das Spiel, und bereits in der 11. Minute konnte KSV Siemens durch Vedad Delic in Führung gehen. Ein gut platzierter Lochpass ermöglichte Delic den Ball gekonnt am Torwart vorbeizuschieben und das 1:0 zu erzielen.

Doch die Antwort von Sportunion Schönbrunn ließ nicht lange auf sich warten. In der 20. Minute war es Artin Akdedian, der nach einer scharfen Ecke von rechts völlig freistehend zum 1:1-Ausgleich einköpfte. Bis zur Halbzeit gab es weitere Chancen auf beiden Seiten, aber keine Mannschaft konnte sich entscheidend durchsetzen. Zethofer und Delic hatten jeweils Möglichkeiten, ihre Teams erneut in Führung zu bringen, scheiterten jedoch knapp.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeit nahm das Spiel wieder an Fahrt auf. Sportunion Schönbrunn setzte die ersten Akzente, besonders durch Semir Kovacevic, der in der 67. Minute nach einer Hereingabe von rechts mit einem Drehschuss zum 2:1 traf. Diese Führung hielt jedoch nur bis zur 80. Minute, als Valentin Stollreiter für KSV Siemens zum 2:2 einköpfte, nachdem Markus Juricek eine präzise Ecke geschlagen hatte.

Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch die Schlussphase hielt noch einige Überraschungen bereit. In der 84. Minute sah Markus Juricek die Gelb-Rote Karte, was KSV Siemens zusätzlich schwächte. Kurz darauf wurde auch Trainer Damir Halilhodzic von KSV Siemens mit Rot vom Platz gestellt.

In der 90. Minute dann die Entscheidung: Nach einem abgewehrten Schuss von Zethofer, der die Latte traf, konnte Niko Thurnwald den Ball per Kopf zum 3:2 für Sportunion Schönbrunn einnetzen. Der Treffer in der Nachspielzeit sicherte Schönbrunn schließlich den Sieg in einem spannenden und hart umkämpften Match.

Stimme zum Spiel:

Gernot Ulbert (Sektionsleiter Schönbrunn): "Das war ein umkämpftes Spiel heute mit dem besseren Ende für uns. Ich denke, dass der Sieg am Ende auch in Ordnung geht. Dennoch muss man sagen, dass ein Tor in dieser Phase immer ein wenig glücklich ist. Wir nehmen die drei Punkte aber natürlich mit und schauen schon zum nächsten Spiel."

Aufstellungen:

Sportunion Schönbrunn: Moritz Ehlmaier - Johannes Pilia, Alexander Jakob, Artin Akdedian, Mohamed Hassanein, Niko Thurnwald (K) - Adrian Wehr, Tobias Zethofer, John Paul Legado - Jonas Zethofer, Clemens Werner



Ersatzspieler: Elias Köhle, Sinare Maiyanka, Niklas Felix Braun, Mikail Ceri, Semir Kovacevic, Nenad Nikolic



Trainer: Peter Kostolansky

Siemens Großfeld: Luka Tchitchinadze - Simon Loberau, Daniel Rodrigues Alves, Valentin Stollreiter (K), Karol Czajkowski - Antonio Jozic, Markus Juricek, Samson Belachew, Sebastian Gündl, Tarik Suta - Vedad Delic



Ersatzspieler: Jason Zou, Josip Ivankovic, Peter Beigel, Nedeljko Jefimic, Dragan Stanojevic



Trainer: Damir Halilhodzic

2. Landesliga: Schönbrunn : Siemens - 3:2 (1:1)

93 Niko Thurnwald 3:2

80 Valentin Stollreiter 2:2

67 Semir Kovacevic 2:1

20 Artin Akdedian 1:1

11 Vedad Delic 0:1

