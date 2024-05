Torfestival in Wien: Vienna Amateure feiern 8:0-Schützenfest

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 18:54

Die 27. Runde der 2. Landesliga brachte ein wahres Torfestival mit sich, als der First Vienna FC Amateure auf heimischem Boden den FC A11 - R.Oberlaa empfing. Der Meister dominierte das Spiel von Beginn an und setzten sich mit einem beeindruckenden 8:0-Sieg durch. Bereits zur Halbzeit führten die Hausherren mit 4:0, doch sie ließen nicht nach und erhöhten die Torausbeute in der zweiten Hälfte kontinuierlich.

Meister mit Blitzstart

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als die Amateure bereits in der 9. Minute in Führung gingen. Der Ball zappelte im Netz und die Gastgeber führten durch Aleksandar Prvulovic mit 1:0. Die Euphorie der frühen Führung nutzend, legte die zweite Mannschaft des Zweitligisten nur drei Minuten später nach. In der 12. Minute fiel durch Antonio Paric, der einen Elfmeter verwandelte,das 2:0. Doch damit nicht genug: In der 16. Minute erhöhte Vienna wieder durch Paric auf 3:0. Die Gäste hatten bis dahin kaum eine Chance, ins Spiel zu finden, und mussten mit ansehen, wie die Hausherren kurz vor der Halbzeitpause durch Hakija Mahmutovic das 4:0 erzielten.

Amateure treffen gegen dezimierten Gegner auch nach der Pause vier Mal

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, setzten die Amateure ihren Angriffswirbel fort. In der 51. Minute fiel abermals durch Mahmutovic das 5:0. Der FC A11 - R.Oberlaa hatte sich noch nicht richtig von diesem Schock erholt, als es in der 56. Minute schon wieder im eigenen Tor klingelte – Kelechi Nnamdi machte das halbe Dutzend voll.

Zu allem Überfluss mussten die Gäste ab der 59. Minute in Unterzahl agieren, da Günter Ullreich die Gelb-Rote Karte sah. Die Hausherren nutzten diese numerische Überlegenheit gnadenlos aus und erhöhten in der 77. Minute durch Collin Iyobosa auf 7:0. Die Gäste waren nun endgültig demoralisiert und hatten nichts mehr entgegenzusetzen. Kurz vor dem Abpfiff setzte die Vienna den Schlusspunkt - Karl Höflich war es, der das 8:0-Schützenfest besiegelte.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter viktoriahaf mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.