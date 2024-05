Vienna Amateure-Trainer Tuna: "Gratulation an die Jungs, wir sind verdient Meister!"

Details Freitag, 31. Mai 2024 12:14

Den Meistertitel haben sich die Amateure von First Vienna FC 1894 schon vorige Woche geholt, trotzdem zeigen die Döblinger keinen Deut von Zurückhaltung. Am Donnerstag schoss First Vienna nun Rapid Oberlaa in der 2. Landesliga mit 8:0 vom Platz (zum Bericht). Kurz nach Abpfiff brachen die Dämme und die Vienna-Jungspunde durften den Meisterteller entgegennehmen. Wir haben die Stimmen zum Spiel....

Stimme zum Spiel:

Gökce Tuna (Trainer First Vienna Amateure): „Die ersten zwanzig Minuten meiner Mannschaft waren top. Alles, was wir uns vorgenommen hatten, konnten wir auch umsetzen. Wir haben schnell gespielt, wir haben uns ohne Ball sehr gut bewegt und dann auch die drei Tore gemacht. Danach waren wir etwas zu verspielt. Das haben wir auch in der Halbzeit angesprochen. Im Großen und Ganzen ein gutes Spiel von uns, auch wenn man bedenkt, dass drei Spieler von Anfang gespielt haben, die in dieser Saison noch nie von Beginn aufgelaufen sind und in der 65. Minute noch zwei Spieler von der U18 gekommen sind. Gratulation an die Jungs, wir sind verdient Meister. Die letzten zwei Wochen heißt es jetzt noch Gas geben. Wir werden in den Spielen sicher jünger auftreten, aber trotzdem versuchen die zwei Spiele noch zu gewinnen.“

