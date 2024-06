Spannende Partie zwischen SC Ostbahn XI und Wiener Sport-Club 1b endet 1:3

Details Samstag, 01. Juni 2024 09:03

Im Duell der 27. Runde der 2. Landesliga (WIEN) zwischen SC Ostbahn XI und Wiener Sport-Club 1b setzten sich die Gäste aus Hernals mit 3:1 durch. Die Begegnung begann ausgeglichen, doch der Wiener Sport-Club 1b war am Ende die effizientere Mannschaft. Der SC Ostbahn XI konnte trotz Überlegenheit schlussendlich nichts Zählbares mitnehmen und muss in den letzten beiden Runden noch um Platz 2 und den damit verbundenen Aufstieg kämpfen.

Frühe Führung für die Gäste

Mit dem Anpfiff um 18:00 Uhr begann eine intensive Partie. Beide Teams starteten ambitioniert, aber es waren die Hausherren, die sich nach und nach ein Übergewicht erspielten. Man konnte aus der Überlegenheit aber kein Kapital schlagen. Ganz anders die Gäste: In der 45. Minute schlug man eiskalt zu, als Stefano Cancar zum 1:0 für den Wiener Sport-Club 1b traf. Dieser Treffer fiel noch kurz vor dem Pausenpfiff und stellte somit den Halbzeitstand dar.

Wiener Sport-Club 1b baut Führung aus

Nach der Pause versuchte SC Ostbahn XI, mehr Druck aufzubauen, doch Tore wollten weiterhin nicht gelingen. Die Mannschaft von Trainer Kayhan schaffte es nicht den Ball gefährlich vor das Tor der Gäste zu bringen. Stattdessen erhöhte Wiener Sport-Club 1b in der 60. Minute durch Nikola Sokolovic auf 2:0. Sokolovic nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Heim-Mannschaft und schob den Ball souverän ein.

Die Partie wurde nun hitziger, und SC Ostbahn XI drängte auf den Anschlusstreffer. In der 71. Minute sah Liam Kratky von Wiener Sport-Club 1b die Gelb/Rote Karte, was die Chancen für die Hausherren erhöhte. Nur sechs Minuten später, in der 77. Minute, gelang Oguzhan Önemli der ersehnte Anschlusstreffer für SC Ostbahn XI. Mit diesem Tor schöpften die Gastgeber wieder Hoffnung und versuchten, das Spiel zu drehen.

Doch die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigten konsequent. In der 90. Minute setzte Berat Kocak den Schlusspunkt der Partie. Mit seinem Treffer zum 3:1 für Wiener Sport-Club 1b sicherte er den Sieg endgültig. Kurz danach, in der 94. Minute, beendete der Schiedsrichter das Spiel, und Wiener Sport-Club 1b konnte einen verdienten Auswärtssieg feiern.

Coskun Kayhan (Trainer SC Ostbahn XI): "Wir haben es viel besser gemacht als noch letzte Woche gegen den NAC aber wir haben die Tore nicht gemacht. Aktuell fehlt uns die Erfahrung im Sturm, das hat man gemerkt. Trotzdem gratuliere ich dem Wiener Sport-Club weil sie einfach intelligent agiert haben und schlussendlich trotz unserer Überlegenheit, verdient gewonnen haben."

SC Ostbahn XI: Oguz Ünlü, Sebastian Brunner, Efe Arac, Denis Safin, Gökhan Ünver (K), Baran Dinli, Michael Reeh, Oliver Pilarek, Oguzhan Önemli, Atilla Dede, Muharrem Ilhan



Ersatzspieler: Christoph Feleki, Salih Yilmaz, Nürettin Köse, Niklas Gall, Denis Ivanovic, Marsellinio Gojkovic



Trainer: Coskun Kayhan

__________ Wiener Sport-Club: Tobias Spraider - Jakob Grimm (K), Johannes Wurm, Cihat Kocak, Santino Pistrol, Tizian Bender - Nikola Sokolovic, Emirhan Tütünci, Liam Kratky - Stefano Cancar, Berat Kocak



Ersatzspieler: Sebastian Wagner, Hashim Rexhepi, Maxim Krokhin, Viktor Pajkic, Aleksander Vdovitchenko, Mateja Nedeljkovic



Trainer: Alexander Berger

2. Landesliga: Ostbahn XI : W. Sport-Club 1b - 1:3 (0:1)

91 Berat Kocak 1:3

77 Oguzhan Önemli 1:2

60 Nikola Sokolovic 0:2

49 Stefano Cancar 0:1

